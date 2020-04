Famosa youtuber coreana es criticada por cocinar animales vivos La youtuber coreana Ssoyoung está siendo señalada por crueldad animal tras cocinar animales vivos en su canal. By Isis Sauceda/Los Angeles ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La popular youtuber coreana Ssoyoung está en el ojo del huracán por una serie de vídeos en su canal en la que cocina animales que aún están vivos, lo que le ha acarreado acusaciones de tortura y abuso. La celebridad, cuyo cana suma más de 3.4 millones de suscriptores y es conocida por sus vídeos tipo ASMR (relajantes), se grabó preparando una variedad de platillos. En las imágenes se la ve gritando y peleando con animales vivos como camarones y pulpos, que se rehúsan a quedarse en el sartén. En otra ocasión se la ve cortándole la cabeza a unos langostinos. “Esto honestamente es perturbador poner sal en uno de esos pulpos. Los mata lenta y dolorosamente, esto es similar a ponerte sal en los ojos, es casi el mismo nivel de dolor por lo que pasan estos pulpos, con la excepción que [el dolor] es en todo su cuerpo”, escribió uno de sus subscriptores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ssoyoung aún no se ha manifestado acerca de esas críticas y sus vídeos cocinando mariscos continúan siendo entre los más populares en su canal de Youtube, con más de 24 millones de vistas. Este tipo de vídeos ASMR,pretende despertar una reacción sensorial y estimulante en quien los ve, ya sea un hormigueo y escalofrío en el cuerpo o total relajamiento. Es una tendencia que se ha popularizado en las redes sociales debido a la ganancia económica que puede recibir quien los crean. Advertisement

