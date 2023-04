Esta es la famosa pareja que toma terapia con Rashel Díaz y su esposo para reforzar su relación La conductora y su marido asesoran a esta conocida pareja que atravesó un difícil momento y hoy es la viva imagen de la felicidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La vida de Rashel Díaz es otra. Desde su salida de la televisión, se ha enfocado en lo que verdaderamente le hace feliz: ayudar a los demás. La empresaria ha encontrado su propósito y así mismo lo está poniendo en práctica en cada proyecto laboral, siempre dirigido a orientar y a asesorar al otro en diferentes temáticas. Una de ellas es en lo referente a la pareja, a través de su curso y conferencias enfocadas a este objetivo, Rashel y su esposo, Carlos García, ayudan a que las relaciones se encaminen al éxito. Rashel Díaz y su esposo Rashel Díaz | Credit: Facebook/Rashel Díaz Se trata del programa Matrimonios que triunfan, al que también ha acudido una de las parejas más conocidas del medio televisivo y, cuya asistencia, está teniendo grandes resultados. Los propios protagonistas de estas conferencias y terapia de pareja han compartido felices su participación y lo bien que está resultando en su relación, la cual venía de un momento muy complejo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Era Vanessa Lyon, prometida de Carlos Calderón, quien, al ser preguntada por sus seguidores, confirmaba que tomaban esa terapia con Rashel y su esposo. "Todos los jueves, tiene un curso/terapia", dijo. "También un pastor nos está guiando en la Iglesia, La Roca", escribió en sus historias. Rashel Díaz Credit: IG/Rashel Díaz Vanessa Lyon Vanessa Lyon y Carlos Calderón toman terapia con Rashel Díaz y su esposo | Credit: IG/Vanessa Lyon Los enamorados han mostrado felices su participación en estas actividades en familia. La más reciente fue el Domingo de Pascua. La Roca Miami y sus asistentes celebraron a Jesús a través de un encuentro donde la alegría fue la gran protagonista.

