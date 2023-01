Famosa actriz sale en defensa de Adamari: "Eres actriz, no tienes que disculparte"

"Esto es un trabajo. No tiene ninguna otra cosa que no sea un poco recrear lo que ahí pasó [refiriéndose a la escena protagonizada por Aylín Mujica y Arturo Carmona en La casa de los famosos]. Y fue un beso diría yo que hasta tontito. No pasó a mayores, no se lo tomen a mal", declaró la carismática conductora puertorriqueña tras percatarse del revuelo generado.

"Me equivoqué, me equivoqué porque no está chévere para la persona que uno tiene al lado verlo a uno como persona, como Daniel Arenas, besarse con otra persona, así hubiera sido un pico, que seguramente para muchas personas sea algo insignificante, para mí no lo es", reconoció. "Me disculpo con mi pareja porque no es justo para ella verme a mí en una posición de presentador dándole así sea un pico a alguien, entonces me disculpo porque me equivoqué como ser humano y creo que es importante decirlo que somos humanos y nos podemos equivocar. Debo decir que en ese momento me desconocí […], ni en la peor de las situaciones yo lo hubiera hecho, ni borracho, ni drogado, ni con una pistola en la cabeza, ni obligado, no, yo soy una persona que siempre ha defendido mucho sus convicciones, su manera de pensar. Ese día me equivoqué, obré mal".