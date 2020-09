¡Famosa actriz de Rebelde se casa! Así ha sido su romántica pedida Estefanía Villarreal, la que fuera la inolvidable Celina de la famosa serie juvenil, ha compartido la buena noticia de su compromiso con su novio ¡y ha mostrado su precioso anillo de pedida! Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Da igual los años que pasen desde la llegada de Rebelde a televisión, a día de hoy sigue siendo un fenómeno inolvidable junto con los actores que la vieron nacer. Una de ellas es Estefanía Villarreal, quien encandiló al público con su papel de la inolvidable y divertida Celina. La actriz de espectaculares ojos azules está de celebración pues... ¡se casa! Así mismo lo ha anunciado para alegría de sus seguidores en las redes sociales donde además ha mostrado orgullosa a su futuro esposo y el anillo con el que le ha sorprendido. "Y sí, dije que sí. Lo haré. Sí", ha escrito junto a la romántica imagen con su comprometido. Ambos desbordan amor e ilusión por este nuevo proyecto en común que tienen ante sí. Un triunfo más en lo personal que se anota Estefanía, una mujer valiente y luchadora que ha logrado destacar no solo en su carrera actoral, sino también en el mundo de la moda. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz de 32 años ha caminado por varias pasarelas ejerciendo su otra gran pasión, el modelaje y demostrando que se puede luchar contra los cánones clásicos de belleza. Estefanía ha dejado claro que un cuerpo con curvas y formas también es necesario en los desfiles. La protagonista de Yo no creo en los hombres se prepara para desfilar el vestido más importante de su vida, ¡el de novia! De momento, y con la situación actual que ocupa al mundo, quizás haya que esperar un poquito más de lo deseado para hacer esa gran fiesta del amor, pero igual la boda es un hecho para la actriz y modelo. ¡Muchísimas felicidades Estefanía!

Close Share options

Close View image ¡Famosa actriz de Rebelde se casa! Así ha sido su romántica pedida

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.