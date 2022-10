Familiares de Pablo Lyle revelan que no han podido ver al actor desde su reclutamiento en prisión Pablo Lyle ya está en una prisión de Florida tras ser declarado culpable de homicidio involuntario. En este tiempo encerrado no ha podido reunirse con sus familiiares. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras tes años de prisión domiciliaria, Pablo Lyle fue declarado culpable de homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández, luego del altercado que el actor mantuvo en Miami, Florida, con esta persona que falleció tiempo después. Así, se llevó a cabo el juicio correspondiente donde se determinó que el protagonista de la telenovela Mi adorable maldición debería pasar tiempo en prisión. Durante su estancia en la cárcel el famoso no ha podido tener contacto físico con sus familiares; por lo tanto, no ha podido hablar con ellos de manera directa, según dio a conocer su hermana Silvia Lyle, quien fue enfática al mencionar que aún se debe mantener reserva del caso legal. "No se aceptan visitas. Solamente por teléfono", mencionó a los medios de comunicación. "No podemos dar ninguna declaración, pero gracias". El pasado 26 de octubre de 2022, se llevó a cabo una audiencia para conocer la sentencia correspondiente; sin embargo, el veredicto de la pena que Lyle deberá pasar en prisión fue suspendida debido a que sus abogado interpusieron una moción para que se repita el juicio por considerar que las condiciones eran desfavorables para su cliente. Además, quieren el actor pueda recibir los mayores beneficios legales posibles. De hecho, el también modelo estuvo presente por vía digital. Pablo Lyle Pablo Lyle | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La próxima revisión del caso fue fijada para el próximo 14 de noviembre, según a han mencionado los medios de comunicación. Mientras tanto, Pablo Lyle deberá permanecer en la cárcel hasta que se determine si se realiza un nuevo proceso o se determina la pena que deberá cumplir.

