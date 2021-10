Familiar de Maite Perroni da la cara por la actriz tras su romance: "Afortunadamente no hay que defender nada" Los ataques contra Maite Perroni por supuestamente haber sido la tercera en discordia en el matrimonio de su actual novio, Andrés Tovar, no cesan. Sin embargo, su familia la defiende. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 20 de octubre de 2021, Maite Perroni dio a conocer que mantiene un romance con Andrés Tovar. Este anuncio surge meses después de que Claudia Martín, señalara al productor de televisión de haberle sido infiel con la actriz cuando aún estaban casados. La RBD dejó claro que la relación inició cuando ambos estaban libres, pero eso no detuvo la controversia; sin embargo, eso no ha sido impedimento para que sea presa de ataques por considerarla la tercera en discordia. Ahora, Pablo Perroni, primo de la también cantante, habla sobre la relación sentimental que mantiene su familiar. "Es una persona maravillosa; es lo que sucede con Maite. Afortunadamente, no hay que defender nada. La gente que la conoce, quien tiene la fortuna de haber trabajado con ella o, simplemente, haber convivido sabe el tipo de persona que es, incapaz de hacerle daño a nadie", mencionó Pablo a los medios de comunicación. "Ella está feliz, Andrés está feliz y no podemos más que estar felices por ellos". Respecto a las agresiones de las que su prima ha sido víctima en las redes y por parte de algunos medios de comunicación, el actor se pronunció en contra y pide que no existan ese tipo de manifestaciones contra las personas. "Estoy totalmente en contra los ataques, de todo tipo de violencia, siempre lo he dicho, tanto físico, en persona como en las redes, no hay necesidad de llegar a eso", concluyó. Maite Perroni Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Maite Perroni no oculta lo enamorada que está y, además de disfrutar de su idilio, se concentra en seguir desarrollando sus proyectos profesionales.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Familiar de Maite Perroni da la cara por la actriz tras su romance: "Afortunadamente no hay que defender nada"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.