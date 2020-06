¡Familiar de Ana Bárbara muere por coronavirus! Ante la triste pérdida de uno de sus seres queridos hoy, la cantante tomó las redes para rogar que la gente se cuide y evitar más contagios de la enfermedad COVID-19. Nuria Domenech and Porand Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Mientras que millones de familias están afectadas alrededor del mundo por motivos derivados del coronavirus, hoy le tocó a los familiares de la popular Ana Bárbara enfrentar una fatídica noticia. La COVID-19 alcanzó a sus seres queridos en México y hace tan solo unas horas le comunicaron con mucha tristeza que uno de sus tíos había muerto. Con aspecto compungido, la cantante se asomó a sus redes para compartir el deceso. Image zoom IG/Ana Bárbara “Desafortunadamente y lo lamento mucho, hace una hora me enteré que un tío perdió la batalla contra el coronavirus en Mazatlán, Sinaloa”, anunció. “Abrazo profundo a la familia, de verdad que es lamentable la cantidad de víctimas”, dijo reflexiva. “Si tú realmente tienes el sistema inmunológico muy fuerte y no tienes otras enfermedades, pues puedes librarla”, recordó a sus fans. Pero la realidad es que no todos tienen la misma suerte. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Es muy importante que no nos confiemos, es decir, de repente, a mí me ha pasado, de pronto me quiero quitar el tapabocas, ya me cansé, ya me harté... ¡No lo hagamos! Y si podemos, estar la mayor parte del tiempo en la casa y si hay que salir, regresar y tener todos los cuidados, se lo digo de todo corazón”, rogó a sus seguidores. Image zoom ana barbara/ig ana barbara/ig Mientras que en México las cifras oficiales ya alcanzan casi los 30 mil muertos, la pandemia está lejos de terminar. Un alarmante repunte del virus está al alza en los Estados Unidos y en Los Ángeles, donde se registraron hoy casi tres mil nuevos casos, han avisado que se cierran las playas durante la semana del 4 de julio y que las multas de quien no respete los cierres podrían alcanzar hasta los mil dólares. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

