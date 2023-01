Evelyn Beltrán presume el hermoso detalle que tuvo la familia de Toni Costa con ella La familia del bailarín español ha acogido con los brazos abiertos a la novia de Toni. "Os quiero mucho", expresó Evelyn tras ver el reciente detalle que tuvieron con ella. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Toni Costa Evelyn Beltrán; Toni Costa y su hermana | Credit: Instagram (x2) Toni Costa está de vuelta en Miami tras disfrutar de unas merecidas vacaciones en su país natal España en compañía de su hija Alaïa, quien cumplirá 8 años el próximo mes de marzo. "No hay nada mejor que pasar con la familia estas fiestas señaladas, la vida cambió y hay que acoplarse a ello, seguirá cambiando y normalizando con el tiempo de Dios, que es siempre perfecto. Alaïa se disfrutó este viaje como nunca antes recuerdo, está creciendo, es una excelente compañera de viaje y esta dándonos lecciones de vida, de saber estar, de amor y de familia, ella es más que especial, ella es única", compartía días atrás el ex de Adamari López desde su perfil de Instagram, donde ya supera los 2 millones de seguidores. El también instructor de Zumba aprovechó su publicación para agradecer públicamente a su familia por ser su "mejor apoyo" y "desvivirse" por ellos cada vez que viajan a España. Toni Costa Toni Costa y su hija Alaïa | Credit: Instagram Toni Costa Toni Costa Toni Costa y su hija Alaïa | Credit: Instagram Toni Costa Antes de que Toni y Alaïa abandonaran el país, su madre, su hermana, su cuñado y su sobrina Noa quisieron tener un hermoso detalle con la novia del bailarín, Evelyn Beltrán, quien no estuvo presente en el viaje. Evelyn Beltrán Evelyn Beltrán, novia de Toni Costa | Credit: Instagram Evelyn Beltrán La familia del bailarín no quiso olvidarse de la asistente médica y le compró unos regalitos con mucho amor para que Toni se los entregara personalmente a su regreso a Estados Unidos. Un detalle que Evelyn no tardó en agradecer públicamente a través de sus historias de Instagram. Evelyn Beltrán Credit: Instagram Evelyn Beltrán "Mis regalitos de España. Gracias por su cariño siempre", escribió la novia de Toni mencionando en su publicación a la madre, la hermana, el cuñado y la sobrina de su pareja. "Os quiero mucho", agregó la asistente médica, quien cuenta con más de 300 mil seguidores en Instagram. Evelyn Beltrán Credit: Instagram Evelyn Beltrán SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un hermoso detalle que demuestra que la familia de Toni no solo acepta a la pareja del bailarín, sino que la ha acogido con los brazos abiertos, como una más de la familia.

