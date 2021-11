Familia se pronuncia ante supuesto fallecimiento de Carmen Salinas Los rumores de la muerte de Carmen Salinas han surgido en las últimas horas; ante ello, la familia de la actriz habla al respecto y cuenta toda la verdad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El estado de salud de Carmen Salinas mantiene en vilo a México debido a la trayectoria y cariño que sienten hacia la actriz. Sin embargo, su situación médica, que la mantiene hospitalizada, ha sido motivo de especulación y ha habido personas que han anunciado su muerte. También hay quienes han aprovechado la condición de la intérprete de Doña Refugio Encarnación Flores de Godínez "Doña Cuca"en la serie Nosotros los guapos para solicitar dinero en su nombre. Ante ello, la familia se ha pronunciado ante estas irregularidades. "Agradecemos las oraciones que han elevado para la pronta recuperación de la primera actriz [ Carmen Salinas]. Reiteramos que hasta el momento ella se mantiene en estado de coma natural. Desmentimos cualquier información acerca de su fallecimiento", expresó la familia de Salinas en su cuenta oficial de Instagram. "Les hacemos saber que ni la familia ni seres queridos estamos pidiendo dinero por ninguna vía". De hecho, por la mañana, su hija María Eugenia Plascencia mencionó que la protagonista de la obra Aventurera no sufrió un derrame cerebral, tal como se dio a conocer en un inicio, sino que tuvo una hemorragia; lo cual, les da esperanza de una posible recuperación. Incluso, la señora mencionó que su madre tiene reacciones muy leves cuando le ha hecho cosquillas en los pies, algo que a la también cantante no le gustaba. carmen salinas muestra su cocina Credit: YouTube/CarmenSalinas SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras Carmen Salinas muestra alguna mejoría en su estado de salud, muchos famosos se han pronunciado y le han enviado diversas muestras de cariño. De ahí, que sus parientes acompañaran dicho mensaje agradeciendo la preocupación y apoyo moral. "Gracias por su atención y sigamos elevando oraciones para su recuperación", concluyeron.

