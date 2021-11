La familia real británica abre las puertas del castillo de Windsor para exhibir sus decoraciones de Navidad La residencia de la familia real, cerca de Londres, le dará la bienvenida a sus visitantes luciendo sus mejores galas hasta principios de enero. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Árbol de Navidad de la familia real Árbol de Navidad de la familia real | Credit: Chris Jackson/Getty Images La familia real británica ha abierto las puertas del castillo de Windsor, en el Reino Unido, para que los visitantes que así lo deseen disfruten de las decoraciones que han preparado para estas fiestas navideñas. Según anunciaron en una publicación en Instagram, las decoraciones estarán expuestas hasta el 3 de enero del 2022. Como puede verse en el video compartido, en el lujoso salón St. George's —donde mismo se casaron el príncipe Harry y Meghan Markle— situaron un árbol de Navidad de unos 20 pies de altura que casi llega al techo de la habitación. "Este invierno vive una Navidad de cuento de hadas en el castillo de Windsor. La exhibición festiva incluye una magnífica pieza central, el árbol de 6 metros de altura en St George's Hall, tomado del Windsor Great Park y vestido con cientos de luces parpadeantes y adornos", dice la página web de la colección de la familia real. Por otra parte, el llamado salón Carmesí también tiene otro árbol de Navidad —un poco más pequeño que el anterior— y ambos están adornados con bolas, estrellas y guirnaldas, entre otras decoraciones de acuerdo para la ocasión. También estarán expuestos para el disfrute del público algunos atuendos que la reina Elizabeth y su hermana, la princesa Margarita, utilizaron en su adolescencia para hacer pantomimas, una de las tradiciones más gustadas en la familia real. Árbol de Navidad de la familia real Árbol de Navidad de la familia real | Credit: Chris Jackson/Getty Images "Una exhibición especial de pantomimas mostrará los trajes usados por la Reina (entonces la princesa Isabel) y su hermana, la princesa Margarita, cuando eran adolescentes actuando en pantomimas anuales en el Castillo de Windsor entre 1941-44. El vestuario se exhibirá en la Cámara de Waterloo, donde las imágenes de pantomima decoran las paredes de la habitación", dice la publicación. Entre los otros atractivos disponibles esta Navidad: una visita guiada a la cocina en funcionamiento más antigua del país, la cual fue construida durante el reinado de Eduardo III y que no suele estar abierta al público. "La Gran Cocina se ha mantenido en uso durante más de 750 años y todavía se utiliza hoy en día para eventos de estado organizados por Su Majestad la Reina", dice la página. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para niños también habrán actividades como sesiones de narración de cuentos y actividades de artes y manualidades, donde estos podrán diseñar sus propios disfraces o hacer decoraciones navideñas.

