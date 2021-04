Nuevos detalles salen del palacio sobre cómo la familia está asumiendo la muerte del Príncipe Felipe El Príncipe Felipe murió en el aniversario de bodas de su hijo, el Príncipe Charles y Camilla Parker-Bowles. Así ha reaccionado la familia ante su partida. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El Príncipe Felipe murió en un día especial para la familia. Se trata del aniversario de bodas de su hijo, el Príncipe Charles y Camilla Parker-Bowles. La pareja celebró 16 años de matrimonio hoy 9 de abril. Tristemente, en esta fecha, murió Felipe de Edimburgo. Tras su divorcio de la Princesa Diana, Charles, príncipe de Gales, y Camilla Parker-Bowles, se casaron el 9 de abril del 2005 en una ceremonia civil en el castillo de Windsor. Este año, este día cobra un nuevo significado para la familia real de Inglaterra tras la partida de su patriarca. Según reportes, el Príncipe Charles visitó a su madre en el castillo de Windsor horas después de la muerte de su padre, quien aseguran "murió en paz" en su hogar, como él deseaba. Una fuente reveló a PEOPLE que Felipe estaba "de buen espíritu" y tenía buen ánimo al regresar a casa después de un mes hospitalizado por una infección y de un procedimiento al que se sometió por una condición del corazón preexistente. El Príncipe Felipe estaba por cumplir 100 años en junio. Fuentes cercanas informan que la Reina Isabel ha mantenido la calma y serenidad, apoyándose en sus seres queridos en este doloroso momento. La monarca tomará 8 días de descanso de sus deberes para reponerse de la pérdida de quien fue su compañero de vida por 73 años. Queen Elizabeth Prince Phillip Prince Charles Image zoom Credit: (Arthur Edwards -Pool/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El Príncipe Charles expresó recientemente su tristeza de tener que estar aislado durante la pandemia de sus familiares. La familia real de Inglaterra solía reunirse frecuentemente a celebrar fechas especiales como cumpleaños y Navidad, pero como el resto de las personas en el mundo, se habían mantenido más alejados durante la cuarentena. Tras la muerte de Felipe de Edimburgo, el Príncipe William y Kate Middleton —al igual que el Príncipe Charles y su esposa Camilla— cambiaron sus fotos en redes sociales, usando una imagen en blanco y negro de Felipe para honrar su memoria. Debido a la pandemia, no se realizará una procesión militar por las calles de Londres ni habrán grandes multitudes en lo que será el último adiós al esposo de la Reina Isabel. Él prefería una ceremonia sencilla, aseguran sus seres queridos. Principe Felipe Reina Isabel Image zoom Credit: (Fox Photos/Getty Images) Los actos fúnebres se realizarán el próximo sábado 17 de abril, según reportes, y Felipe de Edimburgo será enterrado en el mausoleo real luego de una ceremonia privada con la familia.

