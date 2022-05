Familia Pinal de nuevo en el ojo del huracán y no es por Frida Sofía La Dinastía Pinal no encuentra descanso; las polémicas en torno de esta familia continúan, pero ahora no es la modelo Frida Sofía, son otros miembros los que están dando mucho de qué hablar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras el regreso de Silvia Pinal al teatro, con una obra infantil titulada Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita, se han desatado una serie de controversias alrededor de la famosa Dinastía. Además, Luis Enrique Guzmán, hijo de la actriz ha sido protagonista también de algunos escándalos a causa de su esposa Mayela Laguna ha revelado diversos secretos familiares. Ahora, vuelve la polémica a causa del hermano de Alejandra Guzmán y Stephanie Salas. "[Mayela Laguna] ya no está con él, se salió de la casa", relató Iván Cochegrus, productor de dicho montaje, a Rosario Murrieta, jefa de información de Ventaneando, en unos audios que dio a conocer el programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "Hay otra muchachita muy bonita que trabajaba en la pizzería, muy bonita, creo que por ahí viene el problemita, porque me dijo Luis Enrique: 'Iván ayúdame con Mary, consíguele trabajo, porque ya no la quiere Mayela, la me la corrió de la pizzería'", reveló. "Entonces supuse, Luis Enrique anda con esta niña, porque anda con un interés de que yo le consiga trabajo". "No tienen remedio", respondió Murrieta. Por otro lado, Cochegrus dio a conocer que tuvo un problema con Stephanie Salas a raíz del estreno de su mencionada puesta en escena. "Me habló ayer, porque el estúpido de Fabián, el que me lleva las relaciones [públicas], se puso hablar con ella para ver qué era lo mejor que se tenía que hacer", narró. Silvia Pinal en familia Credit: IG Silvia Pinal SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Y ¿qué crees que quería?, que no dejara entrar a los medios a grabar, es decir, que hiciera la alfombra y que les diera el material grabado para cuidar que no se vaya una mala imagen de la abuelita [Silvia Pinal]", continuó. "Le dije 'Stephanie el 90 por ciento de los medios me han apoyado y han apoyado a tu abuelita, no han dicho nada malo". Iván Cochegrus explicó que "me la tuve que poner en su lugar Rosario, ya me odian para toda la vida", pero dijo que no le importaba lo que ella o alguien más dijera. "Se meten en todo y no ven lo que es lo mejor, y opinan", enfatizó. "Me arreglo con los hijos, los tres hijos me apoyan. Lo que digan los nietos me vale madre".

