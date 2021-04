La familia Montaner mostrará su vida en serie de televisión Ricardo Montaner, su esposa, hijos y yernos dejarán al descubierto su vida personal y profesional en un nuevo proyecto para la pantalla chica. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los Derbez y, recientemente, los Capetillo-Gaytán tienen serie de televisión donde dejan al descubierto su día a día. Ahora, los Montaner también unirán sus historias para dar a conocerlas públicamente a través de la pantalla chica en este nuevo proyecto. La idea surgió a partir de la situación mundial por la que atraviesa el mundo. "La pandemia nos hizo revivir las expectativas de hacer un programa juntos y así poder comunicar a la gente ese mensaje de lo que sentimos significa la unión familiar", explicó Ricardo Montaner en un comunicado. "Comunicar que se puede ser feliz en medio de las circunstancias, a pesar de cualquier cosa y de las amenazas que nos rodean. De esta forma, Ricardo y su esposa Marlene Rodríguez Miranda, al lado de sus hijos Mau, Ricky y Eva Luna, expondrán su intimidad. Además, a esta emisión se unirán los yernos Sara Escobar y Camilo; así como, la novia de Ricky, Stefi Roitman. Según informa la agencia AP, no se tratará de un reality, sino de un documento, que carecerá de un libreto. Ricardo Montaner, Camilo, Eva Luna, Mau, Ricky Credit: Ricardo Montaner Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo que se pretende es mostrar las aventuras personales, pero sobretodo, profesionales de cada uno de los miembros de esta famosa dinastía. También se podrá apreciar su forma de ver la vida y cómo promueven la unión entre ellos. La producción estará a cargo de NTERTAIN, empresa de medios liderada por Tommy Mottola, Lex Borrego de NEON 16 y Range Media Partners. Si bien, aún no se dan detalles de cuándo comenzarán grabaciones, fecha de transmisión y número de capítulos, se espera que pronto haya un pronunciamiento oficial al respecto por parte de todos los involucrados.

