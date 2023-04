Familia de 'La Materialista' atraviesa "una situación sensible" a causa del estado de salud del hermano de la artista Este jueves se compartió un comunicado al respecto a través del perfil de Instagram oficial de la concursante del exitoso reality show de Telemundo La casa de los famosos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La Materialista 'La Materialista', concursante de La casa de los famosos 3 | Credit: TELEMUNDO Paty Navidad, Raúl García, Pepe Gámez, Diego Soldano, 'La Materialista', Madison Anderson y José Rodríguez, los 7 concursantes que aún permanecen en La casa de los famosos luchando por convertirse en el ganador o la ganadora de la tercera edición del exitoso reality show de Telemundo, llevan más de 2 meses aislados del mundo exterior. Encerrados entre las paredes de la casa más famosa de la televisión hispana, los participantes permanecen ajenos a lo que sucede fuera. Pero en el exterior la vida no se detiene y continúan pasando cosas, algunas irrelevantes y otras de gran trascendencia e importancia. Este último es el caso de la familia de 'La Materialista', que atraviesa en estos momentos "una situación sensible" a raíz del incierto estado de salud del hermano de la concursante. La materialista 'La Materialista', concursante de La casa de los famosos 3 | Credit: TELEMUNDO A través del perfil de Instagram de la cantante de música urbana se compartió este jueves un comunicado al respecto en el que la familia pide respeto y empatía tras lo ocurrido. "Solicitamos cordialmente a la opinión pública por favor respetar y no divulgar informaciones NO oficiales sobre el estado de salud del hermano de Yameyry Yfante (La Materialista). La familia Ynfante Honorat en estos momentos está atravesando por una situación sensible y por tal motivo le pedimos de corazón a los fanáticos esperar el informe médico final antes de emitir cualquier comentario. Acudimos a la empatía del sentir humano y respeto a sus fanáticos y relacionados", reza el comunicado. La Materialista Credit: Instagram 'La Materialista' El prometido de 'La Materialista', Carlos Eury Matos, también difundió el comunicado desde su perfil de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las muestras de solidaridad y cariño de sus seguidores en estos difíciles momentos no se hicieron esperar a través de las redes sociales. "Pronta recuperación", "Estamos unidos en oración" o "Todo va a estar bien", son algunos de los cientos de mensajes que se pueden leer en las redes tras la difusión del comunicado.

