Kim Kardashian reveló que este año su familia no hará postal navideña

Tal parece que el clan Kardashian-Jenner ha decidido terminar con una de sus tradiciones más esperadas por sus seguidores en la temporada de final de año: la postal navideña de la familia. Así lo reveló Kim Kardashian West durante una reciente entrevista.

El drama que vivió la afamada familia en el 2017 durante la planeación de la postal de Navidad resultó ser más dramática de lo esperado y terminó con un fuerte enfrentamiento entre Kim y Kourtney Kardashian. Por esta razón, los integrantes del clan han decidido no hacer la esperada sesión fotográfica para evitar cualquier malentendido o disgusto durante la temporada de festividades.

“Tengo que decirlo, la tarjeta de Navidad del año pasado nos jodió. ¡Fue realmente dramático”, aseguró la esposa de Kanye West en conversación con E! News durante un evento de presentación de sus productos de belleza. “Kris Jenner ya no quiere hacerlo. Ella dice, ‘ya no tengo la energía para pelear con todos mis hijos y sus hijos”, añadió Kim en su confirmación de que no habrá postal.

Familia Kardashian Kim Kardashian/Instagram

Durante la más reciente temporada del programa de telerrealidad Keeping Up with the Kardashians, el fuerte enfrentamiento entre Kim y Kourtney fue detallado en varios capítulos, evidenciándose lo dramático que fue poder llevar a cabo la postal que compartió la familia en diciembre del 2017.

El no hacer su icónica sesión de fotos no será el único cambio en las tradiciones del clan para esta temporada. Kim además reveló que en esta ocasión la celebración de la Noche de Navidad no se llevará a cabo en la mánsión de Kris Jenner, como ha ocurrido durante los últimos años.

“Por primera vez, Kanye y yo realizaremos este año en nuestra casa la fiesta en la noche de Navidad”, aseguró Kim emocionada. La estrella de las redes espera que todos los integrantes de su familia puedan estar presentes, incluyendo su hermana Khloé Kardashian, quien se encuentra viviendo en Cleveland con el padre de su hijita True.