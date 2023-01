"Nadie está por encima de la ley": la familia de Halyna Hutchins aplaude los cargos contra Alec Baldwin La familia de Halyna Hutchins apoya la acusación de homicidio involuntario que la fiscalía de Nueva México ha decidido imputar a Alec Baldwin por la muerte de la directora de fotografía en el set de la película Rust. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La familia de Halyna Hutchins, la directora de fotografía que perdió la vida en el set de rodaje de la película Rust, apoya la decisión de la fiscalía de Nuevo México de presentar cargos criminales contra el actor Alec Baldwin y la persona responsa . La fiscalía del condado de Santa Fe dio a conocer este jueves que la estrella de cine y Hannah Gutierrez-Reed, responsable de las armas usadas en el rodaje, enfrentarán cargos por homicidio involuntario. Los cargos se presentarán formalmente a finales de enero. "Queremos agradecer al sheriff de Santa Fe y a la fiscal del distrito por concluir su exhaustiva investigación y determinar que cargos por homicidio involuntario con descuido consciente por la vida humana, son justificados en la muerte de Halyna Hutchins", declaró el abogado de la familia Hutchins, Brian J. Panish, a People. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alec Baldwin y Halyna Hutchins Alec Baldwin y Halyna Hutchins | Credit: Astrid Stawiarz/Getty Images for SiriusXM; Anthony Harvey/Getty Images El letrado agregó que su investigación independiente también dio como resultado que se debían presentar cargos. "Es un alivio para la familia que, en Nuevo México, nadie está por encima de la ley", expresó a través del comunicado. "Apoyamos los cargos, cooperaremos completamente con este juicio y esperamos fervientemente que el sistema de justicia trabaje para proteger al público y responsabilice a aquellos que violen la ley". De acuerdo a la fiscalía, la evidencia presentada es suficiente para presentar los cargos criminales, ya que considera que la muerte de Hutchins se pudiera haber evitado si las personas responsables del rodaje hubieran hecho su trabajo. Alec Baldwin Alec Baldwin | Credit: Photo by: Barbara Nitke/Peacock/NBCU Photo Bank via Getty Images El abogado del actor, Luke Nikas, se mostró opuesto a la decisión de la fiscalía. "El señor Baldwin no tenía ninguna razón para creer que había una bala real dentro de la pistola o en cualquier lugar del set de grabación", dijo a través de un comunicado. "Se confió en los profesionales con los que ha trabajado, quienes le aseguraron que la pistola no tenía balas de verdad. Pelearemos estos cargos y ganaremos". El lamentable incidente tuvo lugar el 21 de octubre de 2021, cuando Baldwin y Hutchins se encontraban ensayando con un revólver antiguo una escena en el rancho Bonanza Creek, en Nuevo México. La directora de fotografía le estaba señalando la posición exacta donde debería quedar su mano. El actor disparó el arma, que se suponía estaba cargada con balas de fogueo. "Los dos asumimos que la pistola estaba descargada, aparte de esas balas ficticias", dijo Baldwin en su primera entrevista para el noticiero de la cadena ABC, " y luego solté el gatillo y la pistola se disparó".

