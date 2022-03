Familia Fernández va a juicio con Televisa-Univisión por serie biográfica de Vicente Fernández El conflicto ocasionado entre la familia de Vicente Fernández y Televisa-Univisión por la bioserie del cantante ha escalado ha nuevas dimensiones legales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La serie biográfica sobre Vicente Fernández, titulada El último rey. El hijo del pueblo, que presentó Televisa-Univisión la semana pasada ha sido motivo de controversia y molestia para la familia del fallecido cantante, debido a que no cuenta con los derechos de su parte y, además, está basada en un libro no autorizado que cuenta supuestos pasajes oscuros del intérprete de y otros integrantes de su famosa dinastía. Ante ello, Refugio Abarca, viuda de El Charro de Huentitán, entabló un proceso legal de su parte con el fin de evitar la transmisión, como eso no fue posible, ahora se procederá a un juicio. "Que es un producto que no es tan bueno, un poco mejor que una telenovela. Eso dice Televisa y ya lo comprobaremos en juicio", explicó Marco del Toro, abogado de Abarca, al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Tenemos varias audiencias con relación a este asunto". De acuerdo con el representante legal, la compañía televisora había mencionado "que arrancaron con el proyecto de esta ilegal bioserie a finales de enero de 2022"; sin embargo, su protagonista Pablo Montero "manifestó que empezaron con las lecturas del guión en noviembre". También el actor Jesús Moré aseguró que "empezamos a grabar" cuando Vicente Fernández "aún vivía". "Estamos obteniendo muchas pruebas de que fue por encargo y todo basado en la imagen, marca y registros de nombre para publicitar productos con fines de lucro y eso se encuentra absolutamente prohibido por la ley", reveló. Vicente Fernández Vicente Fernández | Credit: Vicente Fernández/Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Una notificación que hizo en Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (INPI) a la empresa producciones Televisa, S.A. de C.V., en donde se le prohíbe el continuar utilizando indebidamente, sin autorización y con fines de lucro la marca registrada Vicente Fernández; así como, las reservas de derechos al uso exclusivo de los nombres artísticos Vicente Fernández y El Charro de Huentitán", explicó. "Este impedimento emana de autoridades competentes en el ámbito federal que, evidente como todos sabemos, fue desentendido nuevamente por Televisa, desafían a las autoridades federales y todo ello, naturalmente, tendrá repercusiones". Las acciones legales están dirigidas a evitar la transmisión de la segunda temporada de El último rey. El hijo del pueblo. "Creo que llegaremos a algo más serio", concluyó. Mientras tanto, la familia Fernández se ha mantenido en silencio al respecto y han dejado todo en manos de sus abogados. Si quieren votar por AÑADAN NOMBRE DE LA PERSONA en nuestra encuesta sobre quién debería ganar un premio en los Grammy, vota aquí. https://peopleenespanol.com/celebridades/premios-grammy-2022-votacion-artistas-favoritos-karol-g-camilo-selena-gomez/

