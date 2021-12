La familia de Edith González comparte imágenes inéditas de la actriz por su 57 cumpleaños Bailando, riendo a carcajadas y disfrutando como una niña. Así es el video que los suyos le han dedicado junto a emotivos mensajes, incluido el de su hija Constanza. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 10 de diciembre Edith González hubiese cumplido 57 años. Y de alguna manera lo ha hecho en los corazones de sus familiares, quienes quisieron honrarla en este día de una manera de lo más amorosa y alegre. Como era su protagonista. A través de un paseo por imágenes inéditas de la actriz, sus seres queridos, incluida su hija Constanza, le desearon un feliz cumpleaños y mandaron mensajes llenos de buena vibra. La grabación casera muestra a una Edith feliz sonriente, juguetona y traviesa, esa versión tan positiva y optimista que siempre tuvo en vida. "Feliz cumpleaños mamá, ¡te amo!", le expresó su hija ya convertida en una hermosa mujercita. "Con esa alegría celebramos juntos tu 57 aniversario", le expresó su hermano Víctor Manuel. También le mandó unas preciosas palabras su sobrina, Frida Ukume. "Gracias por seguir llenando nuestros corazones de alegría". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un video que supone un regalo para sus seguidores, quienes respondieron emocionados a tal publicación y disfrutaron de estos momentos tan íntimos de la vida de la actriz correspondientes a sus viajes y sus ataques de alegría. Edith González Edith González | Credit: Mezcalent ¡Muchísimas felicidades, querida Edith, hasta allá donde estés!

