¡La familia de Yailin crece! Mira la conmovedora foto El nuevo integrante ya tiene su propia página de Instagram y en cuestión de horas ya tiene más de 39 mil seguidores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Yailin Yailin | Credit: Instagram/Yailin Yailin la más viral sorprendió a sus 11 millones de seguidores en Instagram al anunciar una noticia muy emocionante. A través de sus Instagram Stories, la cantante dominicana de 21 años, quien hace unos días dejó perplejo a sus fans al darle un beso de telenovela al rapero Tekashi 6ix9ine, dejó escapar un emocionante secreto que ha llenado de alegría a sus seguidores: la llegada de un nuevo integrante a su vida. "Bienvenido a nuestro hogar Milo Diaz Pom", expresó la intérprete de "Narcisista" en la foto que compartió de su adorable canino, que ya está robando corazones en las redes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN perro yailin Credit: Yailin IG El primer post de Milo en Instagram fue breve pero impactante: "¡Bienvenido a la familia, Milo! Cattleya, tú hermanito". En poco tiempo, este canino encantador ya ha acumulado una base de seguidores que supera los 39 mil, y parece estar en camino de convertirse en un fenómeno de las redes sociales por derecho propio. mascota yailin Credit: Milo Diaz IG Como era de esperarse, el novio de la artista, Tekashi 6ix9ine, no pudo resistirse y ya es uno de los admiradores de Milo en Instagram. El recién llegado peludito ya forma parte plena de la familia, sumando aún más alegría al hogar de Yailin y Tekashi 6ix9ine. Los animales tienen ese don especial de multiplicar las sonrisas, y parece que esta vez no es la excepción.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡La familia de Yailin crece! Mira la conmovedora foto

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.