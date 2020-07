¡Familia de Selena indignada contra candidato republicano en Texas! Los Quintanilla amenazan con demandar al texano que usa la imagen de Selena para honrar a Donald Trump. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La familia Quintanilla está que arde y amenaza con demandar a un candidato republicano a la alcaldía de Texas, Joe Michael Pérez, quien planea anunciar su campaña desde el enclave donde se encuentra la estatua de Selena en Corpus Christi. El evento está programado para el próximo once de julio a las dos de la tarde y Pérez, quien ya en su día puso una gorra de MAGA en la estatua de la cantante, anima a todos los asistentes a traer y vestir las insignias de los seguidores de Donald Trump. Los familiares de Selena están indignados y así lo hicieron saber mediante sus abogados, según reportó el medio Caller Times, en una carta dirigida al sujeto en cuestión: Image zoom Eric Lee Tunchez and Corpus Christi Crónica “Sin el permiso de Quintanilla, asoció de forma unilateral la marca y la identidad de Selena con Donald J. Trump, cuyas declaraciones públicas, ideología y campaña de reelección no están apoyadas ni asociadas a Quintanilla de ninguna de las maneras”, aseveraron. “Selena es toda una inspiración para millones de personas alrededor del mundo, de cualquier raza, creencia, religión y país de origen, incluyendo niños y familias”, continuó la misiva. Image zoom “Asociar la imagen de Selena con cualquier político, especialmente con la hostilidad y la idea de división atribuidas normalmente a Donald J. Trump es completamente contrario, incluso dañino para su marca e imagen, lo que afecta por tanto a Quintanilla”, aseguraron. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Perez habló ayer con Caller-Times para negar cualquier tipo de acusación en torno a la carta: “La estatua de Selena es un símbolo para la comunidad hispana. Quería enviar un mensaje para que las minorías que apoyan a Trump sepan que no están solas. Es a esas personas a quienes quiero animar, que sepan que está bien si apoyan al presidente”, dijo el candidato a alcalde. Por su parte Michael Trauben, el abogado que representa a los Quintanilla, se quejó de que Perez estaba usando la imagen de la leyenda para llamar la atención, explotando la imagen de la cantante de forma ilegal. ¡Veremos ahora en qué queda todo esto! Estaremos atentos.

Close Share options

Close View image ¡Familia de Selena indignada contra candidato republicano en Texas!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.