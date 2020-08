Hijo de Polo Urias pide cadena de oración para el cantante en su lucha contra la COVID-19 El cantante deberá permanecer en cuarentena tras dar positivo a la COVID-19 y se encuentra bajo cuidados médicos debido a insuficiencia respiratoria. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El hijo del cantante Polo Urias pide una cadena de oración para el líder del grupo La Máquina Norteña quien se encuentra hospitalizado a causa de la COVID-19. A través de sus redes sociales reveló que su progenitor había tenido problemas respiratorios que lo llevaron a un hospital en El Paso, Texas. “Como pueden ver, tuvimos que cancelar varias presentaciones en estos días. [Polo] se encuentra en la ciudad de El Paso, TX, un poco delicado, enfermo de (COVID-19)”, explica la publicación. “[El martes] por la mañana le hicieron estudios de sus pulmones porque se ha sentido [un] poco cansado del pecho y su respir[ación]. Pero con la fe bien en alto estamos bastante seguros que todo va a salir bien y pronto se va a recuperar”. A través de un comunicado este miércoles, la oficina del músico confirmó que hace varios días se sometió a una prueba de la COVID-19 que dio positivo. Sin embargo, añadió, su salud es estable aunque deberá de permanecer en cuarentena. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “A causa de tener un poco de insuficiencia respiratoria, se le realizó la prueba de COVID-19 hace unos días dando el resultado positivo”, informó el comunicado. “Afortunadamente, él se siente bien con sólo síntomas menores”. La oficina del cantante no reveló si el resto de los integrantes del grupo fueron infectados, limitándose a asegurar que “se encuentran bien de salud”. Urias es uno de varios artistas del género regional mexicano que ha sido afectado por el coronavirus, entre ellos, el cantante de la Banda MS, Walo Silva, así como Lorenzo Méndez, Chiquis Rivera y Epigmenio Gaytán de Beto y sus Canarios, quien falleció a principios de julio. El pasado lunes, el llamado rey del acordeón, Ramón Ayala, despidió por última vez a su hermano y baterista del grupo Los Bravos del Norte, José Luis Ayala, quien tras varias semanas luchando contra el coronavirus perdió esa batalla. El músico fue velado a distancia en Hidalgo, Texas.

