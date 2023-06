Familia de Paloma Cuevas de pronuncia ante romance de la diseñadora con Luis Miguel El romance entre Luis Miguel y Paloma Cuevas es una realidad, pero ¿los familiares de la diseñadora apoyan la relación? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luis Miguel Credit: Raul Terrel/Europa Press via Getty Images La relación sentimental que Luis Miguel mantiene con Paloma Cuevas desde hace un tiempo, ya es del conocimiento público y los famosos no duda en mostrar abiertamente su amor; incluso, asisten como pareja a diversos eventos. De hecho, la diseñadora ha hecho declaraciones sobre su idilio con el cantante mexicano. Sin embargo, poco se sabe de lo que opina la familia de la socialicé española sobre el romance que mantiene con el intérprete del tema "Un hombre busca a una mujer". Ante ello, su hermana Verónica Cuevas habló al respecto y dio a conocer que la familia aprueba el noviazgo, aunque prefirió ser reservada y no dar mayores detalles al respecto. "Paloma está inmensamente feliz y toda la familia muy contentos por ello", mencionó Verónica al medio Europa Press. "Pero si me disculpas, vamos a disfrutar de la noche". La hermana de la también empresaria acudió a un evento, donde Paloma también fue vista, pero evitó dar información sobre su situación con El sol. "Estoy muy feliz", fue lo único que mencionó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cabe destacar que hace unos días, Victoriano Cuevas Roger, conocido en el mundo del toreo como Victoriano Valencia, padre de Paloma, dio su punto de vista sobre la relación de su hija. "Son muy felices. Noto a mi hija muy contenta. Ya era hora de que tuviera una gran alegría porque ha estado viviendo nada más que para sus hijas", mencionó en aquel momento. Paloma Cuevas por su parte, reveló que conoció a Luis Miguel desde que eran niños debido a que sus familias se conocían; tras una larga amistad y compadrazgo, se dio el flechazo y ahora se rumora que están preparando la boda que se llevará a cabo a finales de este 2023; aunque llevan un tiempo viviendo juntos en Madrid, España.

