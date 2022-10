"La familia está destrozada". Así reaccionó la familia de Pablo Lyle al verlo ser encarcelado Tras ser encontrado culpable de homicidio involuntario, la familia de Pablo Lyle corrió a abrazarlo y besarlo Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pablo Lyle in court Credit: Alexia Fodere/Miami Herald/Tribune News Service via Getty Images "Destrozados", así es cómo se encuentra la familia del actor Pablo Lyle, quien fue declarado culpable por homicidio involuntario el día de hoy. "La esposa lo abrazó y su hermano también", dijo la reportera de Al rojo vivo (Telemundo) Azucena Cierco. A pesar de que la primera reacción de los familiares del actor mexicano fue nula. Al dar por terminado el veredicto, Ana Araujo, esposa de Lyle, al igual que el hermano del actor fueron a su lado para abrazarlo y besarlo. Mercedes Arce, quien fuera pareja del fallecido Juan Ricardo Hernández, por su lado, lloró desconsoladamente al escuchar las palabras del juez. Pablo Lyle Pablo Lyle en Miami-Dade Criminal Court, Sept. 22, 2022, en Miami, Florida. | Credit: Jose A. Iglesias/Miami Herald/Tribune News Service via Getty Images Muy calmado Lyle, respondió a los cariños de la madre de su hijo y su hermano, posteriormente se dejó poner las esposas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández-Rundle, aseguró que la conclusión de este juicio es una prueba de la naturaleza destructiva de los altercados y peleas generados por incidentes de tráfico. Pablo Lyle Credit: Jose A. Iglesias/Miami Herald/Tribune News Service via Getty Images "Dos vidas destruidas por un simple enojo en una vía de circulación, una situación que ocurre con demasiada frecuencia en nuestras calles y en las calles del país", señaló. A Lyle, de 35 años, se le acusaba en el juicio de un delito de homicidio involuntario por la muerte de Hernández, de 63 años, con quien el actor tuvo una disputa por un incidente de tráfico en marzo de 2019. De acuerdo a la policía, Lyle se desplazaba al aeropuerto de Miami con su esposa Ana Araujo y sus hijos en un auto conducido por su cuñado cuando se atravesaron ante otro vehículo, que era conducido por Hernández. Este se bajó del auto en un semáforo y golpeó auto en el que viajaba el actor. En un video del incidente, se observa a Lyle bajar de su auto, acercarse a Hernández y propinarle un golpe que lo hace caer al suelo. Después el mexicano regresa a su auto y abandona el lugar. Hernández fue trasladado a un hospital, donde falleció cuatro días después a causa de un traumatismo. Tras ser imputado, Lyle se quiso amparar en una ley estatal de la Florida que permite defenderse incluso con fuerza letal si uno teme por su vida, pero el tribunal rechazó su petición.

