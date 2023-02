Familia de Pablo Lyle apelará la sentencia de la juez Tras haber sido condenado a varios años de prisión, la familia de Pablo Lyle ha decidido realizar un nuevo proceso legal para revertir el fallo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado viernes 3 de febrero de 2023, Pablo Lyle fue condenado a cinco años de prisión y ocho de libertad condicional por el delito de homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández. Ante ello, tanto la familia del actor como su representación legal consideran que la sentencia es injusta y han decidió apelar al decisión de la jueza encargada del caso. "Sí, vamos a hacer una apelación", advirtió Silvia Lyle, hermana de Pablo. "No sabemos [cuando], pero sí vamos a hacerla". Por su parte, la defensa del protagonista de la telenovela Mi adorable maldición también confirmó que se llevará a cabo dicho procedimiento judicial porque lo considera injusto. "Lo que diré es que, en mi opinión, su condena es errónea y sigue siéndolo. Por supuesto, que vamos a apelar, [Pablo Lyle] es inocente", advirtió Phill Reitzenstein, abogado de Lyle, a los medios de comunicación. "No rompió la ley del estado de Florida, solo defendía a su familia. Es una locura que algunos fiscales pidieran la condena de 15 años para alguien que no tiene antecedentes", enfatizó. "Esto no tiene nada que ver con la familia Hernández; nosotros entendemos lo que ellos piden, perdieron a un ser querido y es lógico. Pero los fiscales de la corte deberían buscar justicia y no venganza". Pablo Lyle SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Reitzenstein dio a conocer las razones por las que considera que el fallo es inadecuado. "Porque había niños en ese carro. Pregúntense esto ¿estaríamos aquí si el señor Hernández no se hubiera bajado de su auto? Florida no tolera que haya personas enojadas en incidentes de auto y se bajen a golpear ventanas, y eso aterró a los niños. El señor Hernández fue quien lamentablemente provocó este incidente. Tal vez fue una excelente persona durante toda su vida, pero nunca debió salirse de su auto", explicó. "Por supuesto, yo seré quien apele, por supuesto que sí". Mientras tanto, Pablo Lyle ya cumple su condena en una prisión de Florida.

