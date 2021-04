Familia de Frida Sofía reacciona ante señalamientos de haber sido abusada sexualmente por su abuelo Enrique Guzmán Tras las declaraciones de Frida Sofía asegurando que su abuelo Enrique Guzmán le tocaba sus partes íntimas cuando era niña, los familiares de la modelo se pronunciaron ¿qué dijeron? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ayer, Frida Sofía reveló que su abuelo Enrique Guzmán le tocaba sus partes íntimas cuando era una niña de cinco años y tiempo después. Los usuarios expresaron su apoyo a la modelo y realizaron un hashtag titulado Frida yo te creo. Por su parte, el intérprete de "La plaga" reaccionó ante esta declaración con un mensaje en sus redes sociales. "Me preocupa mucho la inestabilidad mental de Frida", escribió en su cuenta de Instagram. Posteriormente advirtió "lo que Frida necesita es una ayuda psiquiátrica y ojalá la encuentre". Y aclaró que "soy un caballero". Poco después, Luis Enrique Guzmán, su hijo y tío de la joven, también se pronunció. "Mi padre es incapaz. Todos sus hijos que lo conocemos perfectamente sabemos cómo es y quién es mi papá. Frida ni siquiera lo conoce bien, la verdad", mencionó Luis Enrique al programa mexicano de televisión Venga la alegría (TV Azteca). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Enrique Guzmán y Frida SofiaEnrique Guzmán y Frida Sofia Image zoom "Frida vive de un rollo mediático. Olvídate de ético, ni siquiera legal lo que está haciendo, usando a mi papá, son cosas muy graves. Ofendidos todos porque nadie nos esperábamos que Frida iba a arremeter contra mi papá", agregó. "El único que la apoyó en su carrera y ella lo decía a los cuatro vientos: 'El único que me apoyó fue mi abuelo y estoy cantando porque mi abuelo me apoya'. Ahora resulta que la abusaba desde que tenía cinco años. Son incongruencias, todas son mentiras, ¿cómo puedes estar orgullosa de que te apoye un abuelo que te estuvo abusando desde los cinco años? Son fabricaciones". Pese a ello, Frida Sofía ha encontrado apoyo, justamente, en Giordana Guzmán, la hija de Luis Enrique. "Es necesario esto pa' [papá Luis Enrique]. Nada más echas más leña al fuego; no es por defender a Frida, pero ¿para qué hacer más pedo?", escribió en las redes sociales de su padre. Enrique Guzmán ha reaccionado de manera agresiva a los medios de comunicación que han buscado su versión; sin embargo, dio a conocer que hará un pronunciamiento público en un programa de televisión mexicano. Hasta el momento, Alejandra Guzmán se ha mantenido en silencio.

Share options

Close Login

View image Familia de Frida Sofía reacciona ante señalamientos de haber sido abusada sexualmente por su abuelo Enrique Guzmán

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.