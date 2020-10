La familia del exintegrante de Menudo anuncia que se prepara "para despedirlo" Anthony Galindo, quien intentó quitarse la vida hace unos días, sigue en estado grave y su familia está lista para un triste desenlace. "Los daños sufridos hacen que su estado no sea compatible con la vida". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Casi una semana después de la fatídica noticia sobre el intento de suicidio del cantante Anthony Galindo, su familia ha informado del estado de gravedad del que fuera integrante de Menudo en su segunda generación. A través de un nuevo comunicado publicado en redes y rotos de dolor han anunciado que se preparan para el peor de los desenlaces debido al debilitado estado de salud del artista venezolano. "La familia Galindo quiere comunicar que los daños sufridos por Anthony hacen que su estado no sea, lamentablemente, compatible con la vida, a pesar de que en los últimos días seguía luchando por ella y demostrando un mínimo de mejoría", lee el escrito. Debido a la inestable situación en la que se encuentra, sus seres queridos han sido sinceros con el público al que han confirmado que se están mentalizando para lo peor. "Es por ello que nos estamos preparando con mucha tristeza para despedirlo", aseguraron destrozados. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actual situación de la COVID-19, entre otras cosas, es una de las causas que tenía al cantante sumido en una profunda desgana y un malestar personal que le llevó hasta este extremo. Entre tanto sufrimiento, la familia extendió su máximo agradecimiento por la infinidad de muestras de apoyo y cariño recibidas estos días. "Sabemos cuánto lo ha querido su público y no tenemos palabras para agradecerles las muestras de amor y solidaridad que no han parado desde el primer día", transmitieron. Nos sumamos a ese mensaje cargado de fuerza y amor para Anthony y para toda su familia en estos críticos momentos.

La familia del exintegrante de Menudo anuncia que se prepara "para despedirlo"

