Familia de Bill Paxton recibirá millonaria suma tras determinar que el actor murió por negligencia médica Han pasado cinco años desde la muerte de Bill Paxton y ahora parece que la familia ha logrado parte de los acuerdos tras el proceso legal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 25 de febrero de 2017, Bill Paxton falleció, a los 61 años, luego de someterse a una cirugía, en el centro médico Cedars-Sinai, de Los Ángeles, donde se le reemplazaría una válvula cardiaca y se le repararía un daño en la aorta. A partir del fallecimiento, la esposa y dos hijos del actor inició una batalla legal contra un grupo de galenos y anestesiólogos a quienes acusaron de negligencia. Tras cinco años de litigio, las partes lograron un convenio parcial. Según reportó la revista People, la cual tuvo acceso a los documentos judiciales presentados ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, los abogados de los coacusados, General Anesthesia Specialists Partnership, han propuesto un acuerdo de un millón de dólares entre la familia de Paxton y la compañía. El proceso legal incluye a otros profesionales que, según menciona la familia del intérprete de Vinnie en la película The circle, proporcionaron una diagnóstico y tratamiento que no era adecuado y ocasionó complicaciones que llevaron a su deceso. [El centro médico] "tergiversó u ocultó información relacionada con los riesgos de la cirugía y la atención que se brindaría y/o no explicó adecuadamente el tratamiento propuesto o procedimiento", se menciona. Si bien General Anesthesia negó cualquier responsabilidad directa en la muerte de Paxton, los documentos mostraron que la intención del mencionado convenio era lograr un acuerdo que "compensara razonablemente a los demandantes y evitara exponer al demandado a un litigio costoso y lento". Bill Paxton Credit: Cliff Lipson/CBS via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los parientes también afirmaron que el hospital "no reveló que [el Dr. Khoynezhad] iba a utilizar un enfoque quirúrgico no convencional y de alto riesgo con el que carecía de experiencia y que, según la información y las creencias, estaba más allá del alcance de sus privilegios". Además, también advierten que dicho médico "no estaba en el hospital" cuando el ahora occiso "comenzó a sufrir las complicaciones" y no pudo organizar el "cuidado y cobertura continuos" para el actor mientras estaba fuera. Por lo tanto, se ocasionó "un retraso en el tratamiento que resultó en daños" que llevaron a la muerte días después, según explican los documentos judiciales. "Las acciones del cirujano resultaron en esta muerte trágica y prevenible", mencionó en aquel momento Bruce Broillet, abogado de la familia. Algunos medios de comunicación señalan que la próxima audiencia en el caso de Bill Paxton se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre.

