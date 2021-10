La familia de Alejandra Espinoza es su fuerza en estos momentos de su crisis de salud Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Alejandra Espinoza Credit: Instagram/ Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza fue hospitalizada tras presentar una parálisis facial. Abrazar a su hijo, Matteo, es lo que más anhela la presentadora de Nuestra Belleza Latina (Univisión) tras salir del hospital en Miami. La estrella mexicana de 34 años se refugia en su familia en este difícil momento. Sus seres queridos son su mayor motivación para salir adelante. Empezar galería Días inciertos Alejandra Espinoza Credit: Instagram/ Alejandra Espinoza "Han sido días de verdad, bien, bien difíciles; de un montón de estrés, de muchísima incertidumbre", dijo Espinoza en un video en sus redes sociales. "Estoy ingresada en el hospital como un paciente al que le dio un derrame. Primero me ingresaron como un paciente que le dio una parálisis, después descartaron la parálisis". 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio La mejor medicina Alejandra Espinoza Credit: Instagram/ Alejandra Espinoza La exreina de Nuestra Belleza Latina relató lo ocurrido. "De repente se me fue la cara de lado; llegué con una parálisis facial aquí al hospital. Los doctores, hasta el día de hoy, no encuentran la razón por la cual me sucedió eso", explicó. El neurólogo pensó que podría ser esclerosis múltiple, pero se descartó ese diagnóstico. "No fue un derrame, no es esclerosis múltiple que es lo que a mí me tenía muy preocupada", añadió la también actriz, aquí junto a su hijo y sus sobrinos. "Nada que una buena dosis de sobrinos no pueda resolver", escribió junto a esta imagen. 2 de 9 Ver Todo Sonriendo a la vida Alejandra Espinoza Credit: Instagram/ Alejandra Espinoza Sus padres son una gran fuente de inspiración para Espinoza, aquí con ellos y su hijo tras correr un maratón. Esta crisis de salud tomó por sorpresa a toda la familia. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Su persona favorita Alejandra Espinoza Credit: Instagram/ Alejandra Espinoza "Estoy muy contenta porque voy a ver a Matteo", dijo antes de salir del hospital sobre su hijo, quien le escribió un tierno mensaje, diciéndole que ella es "la mejor mamá del mundo". 4 de 9 Ver Todo De Tijuana para el mundo Alejandra Espinoza Credit: Instagram/ Alejandra Espinoza Aunque por un momento perdió visibilidad del ojo derecho, Espinoza (aquí junto a sus padres días antes de presentar Premios Juventud) dice haberse recuperado después de unos días hospitalizada. "Estoy muchísimo mejor ahorita. Los exámenes salieron perfectos", dijo en el video que publicó en sus redes sociales. 5 de 9 Ver Todo Amor eterno Alejandra Espinoza Credit: Instagram/ Anibal Marrero "Hace 10 años tuvimos la bendición de unirnos en matrimonio ante Dios, ante la ley, ante nuestra familia y amigos, fue uno de los días más felices y recordados en nuestra relación", escribió Marrero en Instagram. "Gracias por estar ahí para mí apoyándome, entendiéndome, consintiéndome, aguantándome, pero sobretodo amándome. Sé que siempre te lo digo, pero eres un regalo de Dios para mí. Yo sé que sabes cuánto te amo y que si tuviera que dar mi vida por ti lo haría. Quiero seguir envejeciendo a tu lado y seguir disfrutando de esta aventura contigo". 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio El pilar de su hogar Alejandra Espinoza Credit: Instagram/ Anibal Marrero "Gracias señor por darme el regalo de esta bendición de mujer", escribió Marrero junto a esta foto. "Hija, esposa y la mejor madre que mi hijo haya podido tener. Gracias por ser como eres con mi hijo, por tu paciencia, tu creatividad y sobre todo tu amor. Naciste con un don inexplicable. ¡Te amo! Espero el año que viene celebrarlo con Mateo y su hermanito, que sea hermanita". 7 de 9 Ver Todo En familia Alejandra Espinoza Credit: Instagram/ Anibal Marrero Aníbal Marrero compartió esta tierna foto en familia con el mensaje: "Feliz con mi sol y mi luna". 8 de 9 Ver Todo Siempre unidos Alejandra Espinoza Credit: Instagram/ Anibal Marrero "Gracias a todos los que me están escribiendo y llamando para preguntarme por Ale. Ella lleva internada unos días en el hospital. Ha sido difícil para mí como jefe de familia y para Matteo, pero Dios es grande y está en control. Ya pronto estará con nosotros", escribió el coreógrafo puertorriqueño en Instagram. ¡Fuerza Ale, que te recuperes muy pronto! 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

