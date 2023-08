Falleció Nobel Vega, el querido 'Tío Nobel' de la TV El adiós de un ícono: murió Nobel Vega, el inolvidable 'Tío Nobel'. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El mundo del entretenimiento infantil perdió a una de sus figuras más queridas. El querido actor cubano, Nobel Vega, quien trajo a la vida al icónico personaje 'Tío Nobel', falleció a la edad de 92 años. La noticia fue confirmada por Emanuel Soltero, conocido como 'Shabum', quien compartió una amistad especial con el presentador durante su tiempo juntos en el programa infantil de juegos en Puerto Rico. "Con pena en el alma me despido por ahora de mi gran amigo Nobel Vega el tío de muchos, el tío de los que crecimos con la programación sana en la televisión de PR el gran Tío Nobel. Gracias por enseñarnos que todos podemos ser los copilotos de nuestras vidas, gracias por apoyarnos en nuestro desarrollo y por ser parte de nuestra niñez", publicó en su cuenta de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN tio nobel fallecio Credit: Shabum Instagram Tío Nobel, transmitido a través de la cadena Telemundo en la década de 1980, dejó una huella imborrable en los corazones de los niños de esa época. Un viaje por la historia de Tío Nobel Vega trajo consigo una magia única cuando dio vida al entrañable personaje. Su legado perdura en las memorias de quienes crecieron bajo su influencia. Originario de Cuba, Vega fue actor y comediante en su tierra natal antes de cruzar fronteras y establecerse en Puerto Rico. Su chispa cómica le aseguró reconocimiento desde temprano, y para la década de 1950 ya era reconocido en revistas mexicanas por su talento. En la década de 1960, formó parte de producciones cinematográficas exitosas en Cuba y México, estableciendo las bases de su carrera. Su legado El punto culminante de su carrera llegó cuando Vega se convirtió en el entrañable 'Tío Nobel'. Junto a su inseparable compañera Nadine Zayas, construyó un mundo mágico para los niños, lleno de juegos, diversión y valores. Además, Vega introdujo El libro de oro de Tío Nobel, una herramienta de motivación que incentivaba a los niños a mejorar su comportamiento y rendimiento escolar. Un adiós que deja huella Aunque su partida llena de tristeza los corazones de quienes lo conocieron y admiraron, el legado de Nobel Vega vive a través de cada risa que generó, cada lección que impartió y cada sonrisa que inspiró. Su influencia perdurará en los corazones de quienes fueron tocados por su magia y su cariño.

