¡Adiós a una leyenda! Falleció Astrud Gilberto, la 'Chica de Ipanema' La triste partida de Astrud Gilberto, la 'Chica de Ipanema' a los 83 años #QEPD Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Astrud GILBERTO falleció Credit: Simon Ritter/Redferns Astrud Gilberto, reconocida como la 'Chica de Ipanema', falleció a los 83 años. Así lo comunicó la familia de la cantante brasileña a través de sus redes sociales. "Vengo a traer la triste noticia de que mi abuela se convirtió en una estrella hoy y está al lado de mi abuelo Joao Gilberto", expresó Sofia Gilberto, nieta de la cantante. Según comunicó el sitio de noticias brasileño G1, la artista falleció en su casa en Filadelfia, Estados Unidos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN murió Astrud Gilberto Credit: Metro-Goldwyn-Mayer/Getty Images Astrud dejó un legado invaluable en la música popular brasileña. Su participación en la grabación de la bossa nova más famosa junto a Joao Gilberto y Stan Getz dejó una huella perdurable en la historia de la música. La bossa nova, un género musical originario de Brasil, alcanzó un gran éxito en todo el mundo gracias a la interpretación de Gilberto. La canción icónica que catapultó su carrera y que sigue siendo conocida hasta el día de hoy es "Garota de Ipanema" o "Chica de Ipanema". Esta pieza, con su melodía cautivadora y su letra evocadora, captura la belleza y el encanto de la vida en las playas de Río de Janeiro. La noticia de su partida entristece a los fanáticos de la música en todo el mundo, pero su legado perdurará en las grabaciones que dejó atrás. Astrud Gilberto será recordada como una de las grandes intérpretes de la bossa nova y su contribución a la música brasileña siempre será apreciada y admirada.

