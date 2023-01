Falleció recordado actor de Yo soy Betty, la fea; uno de los personajes más cómicos de la telenovela Germán Tobar Celeita, actor que fuera recordado por su trabajo en la famosa telenovela Yo soy Betty, la fea, murió el pasado sábado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El sábado 21 de enero de 2023, falleció Germán Tobar Celeíta a los 72 años. La noticia de la muerte del actor que formó parte del elenco de la telenovela Yo soy Betty, la fea, donde interpretó al Abogado José Ambrosio Rosales, fue dada a conocer por la Sociedad Colombiana de Actores (ACA). "Hoy partió nuestro querido colega y amigo Germán Tobar Celeíta, gran compañero, miembro de ACA desde su fundación, quien nos brindó su apoyo en la secretaría de comunicaciones con compromiso y dedicación", mencionó dicha institución en su cuenta de Instagram. "Abrazo solidario a su esposa Lucia y sus hijas Camila y Juanita con nuestro más profundo pesar". También su hija Camila Tobar confirmó la partida de su padre. "Gracias al ACA por acoger a mi papito, para el siempre fue un placer y un orgullo trabajar y compartir los ideales de la asociación", mencionó en la misma red social. "Recibimos las condolencias con amor". Acompañó el mensaje con una imagen en blanco y negro con el rostro del histrión. De hecho, sus colegas se pronunciaron ante el deceso. "Que descanse en paz", mencionó Natalia Ramírez; "Ay, Germancito. Un abrazo para su familia", dijo por su parte Carolina Cuervo, y "Ayyyy que tristeza", expresó Cristina Campuzano Otero. Germán Tobar Celeíta Credit: Asociación Colombiana de Actores (Instagram) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los usuarios también reaccionaron. "Lo vi actuar en Betty y desde allí vi la telenovela. Una naturalidad casi única. Mis condolencias a su familia"; "Paz en su tumba, abrazo a doña Lucía, Camila y Juanita"; "Que en paz descanse. Mis oraciones y mis más sentidas condolencias para la familia, amigos y colegas. Siempre fue un honor compartir junto a German", y "Que triste. Un tipazo y profesional", fueron algunos comentarios. De momento, no se han dado mayores detalles sobre los funerales de Germán Tobar Celeíta; aunque su familia ha agradecido, tal como lo dijo Camila Tobar, las muestras de cariño.

