Fallece tiktoker latino Randy González a los 35 años Randy González lidió contra una importante enfermedad que hizo pública y ahora se da a conocer su deceso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 25 de enero de 2023, se dio a conocer que Randy González falleció a los 35 años. El padre del popular duo de tiktokers estadounidenses Enkyboys perdió la batalla contra el cáncer de colon que padecía desde 2021 y, por la cual, los médicos les daban de dos a tres años de vida. Una fuente cercana a la familia del influencer confirmó su muerte en el medio estadounidense TMZ. Justamente, en abril de 2021, González reveló públicamente su condición de salud y explicó que fue en noviembre de 2022 cuando los especialistas le dijeron sobre su enfermedad, que la estaba muy desarrollada; la cual, podría tratar con quimioterapia para vivir por cinco años más. A partir de entonces, la plataforma que tenía, junto a su hijo Brice, se convirtió en una de las más importantes y populares para concientizar a las personas sobre este padecimiento. Este famoso estadounidense de ascendencia latina, quien tenía 15 millones de seguidores en su cuenta de Tik Tok y 1.5 millones en Instagram, también dio a conocer, aunque sin ofrecer mayores detalles, que le fue negado el uso de su seguro médico en un centro oncológico de la Universidad de Texas. Ante ello, se vio obligado a abrir un GoFundMe con el fin de poder subsanar los enormes gastos derivados de su tratamiento. Randy Gonzalez Randy Gonzalez | Credit: Instagram/@enkyboys SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Trabajo bien hecho hermano. Construiste una superestrella en tu hijo. Enviando paz y todo el amor a la familia"; "Descansa en paz querido Randy. Orando por tu familia"; "Mi corazón y oraciones están contigo y tu familia", y "Desearía que esto no fuera cierto. Randy, nos enseñaste a muchos de nosotros a tener fe nuevamente. Y soñar en grande. Espero que tengas el descanso que te mereces. Espero que tengas paz. Espero que la familia González pueda descansar en la promesa de su amor y del amor de Dios", fueron algunos mensajes de los internautas. De momento, se desconocen detalles sobre los servicios funerarios de Randy González a quien le sobreviven su esposa Kimberly y sus tres hijos Aubree, Brice y Lauren.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Fallece tiktoker latino Randy González a los 35 años

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.