Fallece la reina del funk, Betty Davis La cantante Betty Davis, quien fue inspiración de famosos como Madonna y Prince, murió en los Estados Unidos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este 9 de febrero de 2022, murió Betty Davis a los 76 años. De acuerdo con los reporte oficiales, que retomaron diversos medios de comunicación, su deceso fue por causas naturales. "Es con gran tristeza que comparto la noticia del fallecimiento de Betty Davis, una gran influencia de la música con múltiples talentos y estrella de rock pionera, cantante, compositora e ícono de la moda", dio a conocer Constance Portis, amiga de Davis en un comunicado que publicó en la página web de la cantante. "Sobre todo, Betty era una amiga, tía, sobrina y miembro querido de su comunidad de Homestead, Pensilvania, y de la comunidad mundial de amigos y admiradores", agregó. "Rendiremos homenaje a su personalidad hermosa, audaz y pícara. Hoy atesoramos su memoria como la persona dulce, considerada y reflexiva que fue… No hay otra". La intérprete de "I'm gonna get my baby back" nació el 26 de julio de 1945 en la zona rural de Carolina del Norte, Estados Unidos. Con 16 años, a principios de los años 60, debutó como modelo y comenzó su camino a la fama. Sin embargo, si afición por la música la hizo seguir ese camino con el nombre de Betty Mabry y en 1964 grabó dos temas para DCP Internacional. Tras contraer matrimonio con Miles Davis, la famosa cambió su nombre artístico por el de Betty Davis, que conservó pese a divorciarse en 1971, luego de un año de casada. Se mudó a Londres para retomar su carrera en el modelaje. Es reconocida como una de las voces pioneras y más influyentes de la música funk, que fusionó ritmos de soul, jazz y R&B. Photo of Betty Davis Credit: Fin Costello/Redferns/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A finales de la década de los 70, sorprendió al retirarse abruptamente de la música por un tiempo. Sin embargo, en 2019 lanzó el tema "A little bit hot Tonight". La música de Betty Davis fue transgresora y sirvió de inspiración para colegas de la talla de Madonna y Prince.

