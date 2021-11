Fallece actor de la telenovela Yo soy Betty, la fea Raúl Santa reconocido por su personaje de El Pupurrucho en el famoso melodrama Yo soy Betty, la fea, falleció el pasado lunes y su compañeros en este trabajo televisivo lo lamentan. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El lunes 15 de noviembre, a la una de la tarde, tiempo local, falleció Raúl Santa en su natal Colombia. La noticia fue confirmada por los medios de comunicación locales y aunque se desconoce la causa de la muerte, se dice que, desde hace tiempo, estuvo lidiando con una grave enfermedad que podría haber ocasionado su deceso. El actor, quien interpretó a El Pupuchurro en la famosa telenovela Yo soy Betty, la fea, ocasionó la tristeza en sus compañeros que no perdieron la oportunidad para lamentar su partida. "Lamento mucho la partida del queridísimo actor y gran compañero Raúl Santa. Que en paz descanse. Te abrazo fuerte mi Valeria Santa", mencionó la protagonista Ana María Orozco en su cuenta de Twitter. "Alma bonita la de Raúl. Querido compañero buen viaje. Nos divertimos muchísimo", escribió Julio César Herrera en la misma red social. "Acabo de recibir la triste noticia de que nuestro compañero Raúl Santa regresó a la fuente. ¡Nuestro famoso Pupurrucho! Qué su dulce alma descanse en paz", expresó Martha Isabel Bolaños en dicha red. Raúl Santa Credit: Jorge Enrique Abello Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Un caballero y un buen tipo. Desde los 90 nos fuimos encontrando en los sets de filmación y siempre tuvo un comentario agradable, un acto noble y una sonrisa para mí. Se nos fue el Cheque, el famoso Pupuchurro, el querido Raúl Santa. ¡Un abrazo a la eternidad viejo querido!", comentó Jorge Enrique Abello, protagonista de dicha producción, en su cuenta de Instagram. Raúl Santa Credit: Julio César Herrera Twitter Desde hace varios años, Raúl Santa vivía, junto a su hermano gemelo, vivía en Quindío, Colombia, y si bien se encontraba retirado de la actuación, lideraba algunas producciones audiovisuales regionales que eran transmitidas por Telecafé.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Fallece actor de la telenovela Yo soy Betty, la fea

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.