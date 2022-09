Ana Obregón desolada tras la muerte de su padre: "Cuida mucho de mi hijo" La actriz y presentadora española está nuevamente de luto, esta vez por la triste pérdida de su papá, Antonio García, a los 96 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana Obregón y su padre Ana Obregón y su padre | Credit: Instagram Ana Obregón Ana Obregón ha usado sus redes sociales para comunicar el fallecimiento de su padre, Antonio García, al que estaba muy unida. Cuando la actriz todavía no se había recuperado de la muerte de su único hijo Álex Lequio a con 27 años causa de sun cáncer el pasado 13 de mayo de 2020, y de la pérdida de su madre en mayo de 2021; ahora la española ha tenido que afrontar la partida de su padre. Con un emotivo mensaje, ha querido dedicar unas bellas palabras a su progenitor y agradecerle todo lo que hizo por ella en vida. Incluso le ha pedido un último favor relacionado con su hijo. "Querido papá. Anoche nos dejaste. Fue como un rugido que surcó el cielo para reencontrarte con mamá, el amor de tu vida y con mi hijo, tu nieto preferido", comenzó diciendo Obregón. "Has vivido 96 años; difíciles en tu infancia cuando tuviste que empezar a trabajar durante la guerra cuando apenas eras un niño de 12 años limpiando pocilgas, pero con tu pasión y tu trabajo incansable durante 70 años conseguiste crear una gran empresa", continuó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "He coleccionado millones de momentos únicos contigo que guardo tatuados en mi corazón y que ahora utilizaré para poder seguir respirando porque en dos años me habéis dejado huérfana de padres y de hijo", haciendo referencia a las pérdidas más importantes de su vida. "Ahora las tres personas que más quiero en mi vida no estáis aquí conmigo y te juro, papá, que no sé cómo lo voy a hacer. Es un privilegio y un gran honor ser tu hija. Gracias por tanto", expresaba. "Por favor, cuida mucho de mi hijo hasta que llegue", le pedía al final. Ana Obregón siempre se ha caracterizado por ser una persona optimista y con un gran sonrisa en su rostro. Sim embargo, tras el diagnóstico de cáncer de su hijo en el año 2018, la suerte de la conductora cambió por completo y ahora lucha por reponerse de las tragedias que le vienen sucediendo. La española sera una persona muy familiar y siempre que el trabajo se lo permitía, pasaba el mayor tiempo con su hijo y con sus padres. Ahora, se tendrá que refugiar en sus hermanas para todas juntas poder superar este duelo. Al mismo tiempo, enfoca toda la energía que le queda en la fundación que creó dedicada a su hijo y que recoge fondos para la investigación del sarcoma de Ewing, un cáncer que se da principalmente en niños y adultos jóvenes, como fue el caso de Álex.

