Fallece el músico y compositor mexicano Fito Olivares, autor de famoso tema latinoamericano Fito Olivares, autor de "Juana, la cubana", falleció el viernes 17 de marzo en Houston, Texas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este viernes 17 de marzo de 2023, falleció a los 75 años el saxofonista Foto Olivares en su casa de Houston, Texas, según dio a conocer de manera pública su esposa Griselda Olivares. El autor del famoso tema "Juana, la cubana" fue diagnosticado con cáncer el año pasado. "Desgraciadamente esto pasó hace una hora, tuvo muy mala noche y aquí estuve con él todo este tiempo. Sabía que estaba muy cerca y desgraciadamente pasó hace un momento", Griselda Olivares, mencionó a los medios de comunicación. "Fue diagnosticado hace como unos ochos meses, pero no sabíamos qué tan grave iba a ser. Los doctores le dieron un tiempo, le dijeron de tantos meses y gracias a Dios duró un poquito más de lo que los doctores nos dijeron. Estaba ya muy avanzado su cáncer. Es un cáncer que se llama mieloma múltiple, le afecta las células blancas, la médula ósea, los huesos y estaba muy debilitado". Algunas personas se pronunciaron ante el deceso de este famoso. ""Descanse en paz una leyenda con la que todos crecimos, Fito Olivares", Ed Gonzalez, el jefe policial del condado Harris, de Houston, en su cuenta de Twitter. "Gracias por la música". Fito Olivares Credit: Fito Olivares Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rodolfo Olivares, nombre real del también compositor, nació el 19 de abril de 1947 en Tamaulipas, Mexico. Además de ser conocido por su maestría en el saxofón, también tocaba el acordeón. En 1962, se unió Bernardo Gómez y Noé Santos para formar parte del grupo Estrella. Un año después, compuso su primer tema titulado "Ya no eres mía". En 1980, formó, junto a sus hermanos Olivares y su Grupo La Pura Sabrosura. "Ustedes lo llamaron 'Rey de la cumbia, para nosotros fue nuestro Rey", Griselda Olivares "La cruda cumbia", "E.T.", "El Colesterol", "Agüita de Melón", "La Viuda Millonaria", "Yuca, la chica biónica", "La güera Salomé", "El cometa", "El Mensajero", "La doctora", La gallina", "Mi caballito", "La negra Catalina" y "Cumbia Caliente", entre otras. Fito Olivares fue conocido internacionalmente gracias a su canción "Juana, la cubana"; la cual, recibió una nominación a los Premios Lo Nuestro. Descanse en paz.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Fallece el músico y compositor mexicano Fito Olivares, autor de famoso tema latinoamericano

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.