Fallece el músico Mario Martínez del popular grupo La Unión Los compañeros del guitarrista Mario Martínez fueron los encargados de dar la noticia su muerte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras varios años de lucha contra el cáncer de laringe, falleció Mario Martínez fundador y guitarrista del grupo La Unión. La noticia fue confirmada por la propia agrupación. "Amigos, hoy es un día muy triste para La Unión. Mario Martínez, pieza clave en nuestra historia, partícipe y creador de grandes momentos y canciones, nos ha dejado después de una larga lucha. Todo mi apoyo y más sentido pésame a su familia. Vuela alto Mario. Descanse en paz", se menciona en una publicación que realizó la banda en su cuenta oficial de Instagram. Para acompañar el mensaje, se utilizó una imagen en blanco y negro, donde se ve al músico con una guitarra en la mano. En 2015, el miembro de esta famosa agrupación, quien había estado ausente de los escenarios por varios meses, anunció su retiro a causa de esta enfermedad. "Quería darles las gracias por sus muestras de cariño e interés en estos meses en los que he estado ausente. También decirles que recientemente me han detectado un cáncer de laringe del cual estoy ya recibiendo tratamiento y que me tendrá alejado de los escenarios durante un tiempo", explicaba el guitarrista en un comunicado en aquel momento. Mario Martínez Credit: Mario Martínez Facebook SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es una larga carrera en la que espero llegar lo antes posible a la meta para volver a estar con todos vosotros", agregó. "El cáncer es como el mar, no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto. Aprovechar la ocasión para insistir en la importancia de acudir al medico ante cualquier síntoma por simple que parezca". Rafa Sánchez, vocalista de la agrupación expresó su sentir ante la muerte de su amigo y compañero profesional. "Un día triste aquí en la tierra pero allá dónde vayas, seguro habrá bromas, risas y un exquisito gusto por la exageración. Te he querido como a un hermano Mario", expresó en la misma red social.

