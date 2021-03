Close

El jugador del Atlético de Madrid viajó de urgencia a su país natal para despedir a su progenitora, quien perdió la vida a los 57 años a causa del coronavirus. Por Teresa Aranguez Este domingo el fútbol español tenía una cita muy señalada debido al famoso derbi entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Un partido entre los dos equipos rivales del país. Desafortunadamente, Héctor Herrera, jugador del equipo rojiblanco, no ha podido estar en el evento por una causa mayor: el fallecimiento de su madre a los 57 años por culpa de la COVID-19. Según informa el diario español MARCA, el deportista tomó un vuelo urgente a su país, México para dar el último adiós a su progenitora, a quien estaba muy unido. El Club dio el permiso al centrocampista para ausentarse durante unos días y acompañar al resto de su familia en este momento tan triste. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Herrera, casado y con dos hijos, siempre ha presumido de la estupenda relación con sus padres a pesar de vivir al otro lado del océano. Este año fue imposible que pasaran las navidades juntos debido a la pandemia, pero el 2020 lo recibieron juntos. Con esta imagen daban la bienvenida a un año de lo más convulso que traía consigo un virus que acabaría con la vida de miles de personas, la de su madre, entre ellas. Condolencias para toda la familia. Que En Paz Descanse.

