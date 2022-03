Fallece luchador mexicano Black Warrior Jr. a los 24 años La carrera en ascenso de Black Warrior quedó truncada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El jueves 17 de marzo de 2022, se dio a conocer la muerte de Black Warrior Jr.; lo cual, ha causado conmoción en la lucha libre mexicana, debido a que el deportista tenía tan solo 24 años y una carrera en ascenso. Fue el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) el encargado de confirmar el deceso. "Descanse en paz, Black Warrior Jr. El CMLL se une a la pena que embarga a la familia luchística por el sensible fallecimiento del luchador Black Warrior Jr. Expresamos nuestras más sentidas condolencias y solidaridad a su familia por esta irreparable pérdida", expresó la institución en su cuenta de Twitter. Hasta el momento, se desconoce la causa de muerte; lo único que ha trascendido que el atleta había dejado de aparecer en sus redes sociales desde el 24 de agosto de 2021. Por ahora, ninguno de los familiares se ha pronunciado sobre el deceso; sin embargo, medios de comunicación locales han informado que los servicios funerarios se llevarán a cabo en la Ciudad de México, donde residía junto a su familia. Black Warrior Jr. Credit: Black Warrior Jr. Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien como luchador tenía una carrera aún era corta, había logrado diversos títulos importantes tales como el campeonato intercontinental de parejas avalado por la IWRG, que ganó junto a su padre Black Warrior. Además, en 2017 obtuvo la máscara de King Strong en una arena mexicana. Además de su padre, Jesús Toral López, Black Warrior Jr. provenía de una dinastía de luchadores que inició con su abuelo Mano Negra, era sobrino de Blue Panther y primo de los también gladiadores Blue Panther Jr. y The Panther. Le sobreviven su esposa, Omaraida Casas, y dos hijos.

