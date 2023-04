Fallece uno de los jueces del show Dancing with the Stars El exbailarín británico Len Goodman fue el jefe del jurado del popular concurso de baile de ABC desde el lanzamiento del show en 2005 hasta justo el año pasado, cuando decidió abandonarlo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El exbailarín Len Goodman, quien fue el jefe del jurado del show Dancing with the Stars (Disney+), falleció en su natal Inglaterra a los 78 años. La noticia la confirmó su manager en un comunicado difundido este lunes y del que se hizo eco la BBC. "Con una profunda tristeza comunicamos que Len Goodman falleció en paz a los 78 años", reza el texto. "Un esposo, padre y abuelo muy querido al que su familia, amigos y todos los que lo conocieron echarán mucho de menos". Según la BBC, Goodman falleció en un hospicio en Kent, Inglaterra, rodeado de su familia. Padecía de cáncer de huesos. Bailarín profesional, una de las muchas ocupaciones que tuvo en su vida, su rostro se hizo famoso en Estados Unidos tras su aparición como juez en Dancing with the Stars en 2005, responsabilidad que siguió ejerciendo hasta el año pasado, cuando decidió jubilarse. Len Goodman Len Goodman | Credit: Christopher Willard via Getty Image "Para hacer un show en vivo tienes que estar en plena forma y reaccionar con rapidez. A medida que uno envejece, las cosas se hacen más difíciles", le dijo el pasado noviembre a People. "No es que ya me haya quedado dormido o se haya caído la baba en el show, así que pensé que ea mejor irse antes de que suceda". Antes de sentarse en la silla del jurado en Dancing with the Stars, Goodman también impartió su opinión en la versión inglesa del programa, Strictly Come Dancing, en la que participó de 2004 a 2016. "Len Goodman fue un artista maravilloso y cálida al que adoraron millones [de fans]", dijo el director general de la BBC, Tim Davie, en Twitter. "Le caía bien al público de todas las edades y se hacía sentir como un miembro de la familia. Len formó parte de la razón del éxito de Strictly. El público su multitud de amigos lo echarán mucho de menos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En total, Goodman ejerció de jurado en Dancing with the Stars durante 20 temporadas seguidas. Se tomó un descanso en la 21 y regresó en la 22 para quedarse hasta la 28. Se tomó otro descanso y regresó en la temporada 30 hasta que se retiró, según People.

