Fallece la modelo brasileña Valentina Boscardin a los 18 años La joven modelo murió en un hospital de San Paulo, Brasil, el pasado fin de semana. Su madre muestra le rinde un homenaje. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 9 de enero de 2022, murió Valentina Boscardin a los 18 años. Las causas del deceso de la modelo de origen brasileño fueron complicaciones por COVID-19, según mencionaron personas cercanas a la joven y su familia. De hecho, el 6 de enero, se reportó que sufrió de trombosis y neumonía. "La hija de la querida modelo y empresaria Marcia Boscardin, falleció este fin de semana, a los 18 años y víctima de una trombosis tras contagiarse coronavirus", mencionó en un comunicado el periodista Felipeh Campos, amigo de la familia. Por su parte, Marcia Boscardin, madre de la chica y reconocida modelo, también realizó un homenaje a su hija con video donde se le ve junto Valentina. "Sin palabras", escribió para acompañar el clip que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Dolor. ¡Con gran dolor me despido del amor de mi vida! Adiós. Que Dios te reciba con los brazos abiertos", agregó. "Hija mía, te amaré por siempre. Un ángel asciende al cielo". Valentina Bocardin Credit: Valentina Bocardin Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con el diario argentino El Clarín, la chica no tenía problemas previos de salud y había recibido las dos dosis de las vacunas, las cuales eran del laboratorio Pfizer. Por su parte, medios locales mencionaron que la jovencita se encontraba en un hospital de San Paulo, Brasil, en el momento de su muerte. Valentina Boscardin era considerada una promesa de las pasarelas; trabajaba para la prestigiosa agencia Ford Models Brasil y trabajó para marcas como Givenchy, Christian Dior, Valentino y Armani. Realizó su última publicación en Instagram el pasado 19 de diciembre de 2021; en ella, posó, con un bikini verde, en una playa de Río de Janeiro.

