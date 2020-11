Close

Fallece la mamá de Edith González a los 89 años, así la despidió el viudo de la actriz Un año y medio después de la partida de la actriz, su madre Ofelia Fuentes fallecía debido a "enfermedades crónicas propias de la edad que se agravaron durante el último año", dice el comunicado. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Este sábado 28 de noviembre, Ofelia Fuentes, madre de Edith González, fallecía a los 89 años de edad. A través de un comunicado la familia González-Creel Fuentes confirmaba la triste noticia asegurando que la muerte se debió a enfermedades crónicas que empeoraron con la edad. El mismo documento recordaba a la progenitora de la actriz como una mujer "alegre, rebelde, carismática y amorosa; fiel cómplice de sus nietas e hijos, Víctor Manuel y Edith, de quien fuera eterna compañera y con quien seguramente ya se encuentra reunida en la paz de Dios", lee el documento para los medios. Muchas han sido las personas que han despedido a Ofelia, entre ellos el que fuera su último yerno, Lorenzo Lazo, quien junto a una entrañable imagen de su suegra le dedicó unas sentidas palabras. "Guardo con cariño todos los gratos recuerdos y sonrisas compartidas. Buen viaje querida Ofelia. Descanse en Paz", escribió el empresario en su perfil de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La salud de Ofelia se encontraba muy delicada, especialmente en los últimos meses, tal y como había confirmado la amiga de la familia, la actriz Lorena Velázquez. El fallecimiento de su hija supuso un durísimo golpe para su madre que sufrió los coletazos de la depresión. Debido a la pandemia y la crisis sanitaria provocada por la misma, los actos funerarios se llevarán a cabo exclusivamente para la familia. Descanse en paz, señora Ofelia.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Fallece la mamá de Edith González a los 89 años, así la despidió el viudo de la actriz

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.