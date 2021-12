La reina Isabel sufre una gran pérdida en su entorno más cercano La duquesa de Grafton y dama de compañía de la reina Isabel, Ann Fortune FitzRoy, falleció a los 101 años. Estuvo a su lado desde el inicio del reinado de la monarca británica. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La reina Isabel II La reina Isabel II | Credit: Alan Crowhurst/Getty Images Tras la muerte de su esposo Felipe de Edimburgo el pasado abril, ahora la reina Isabel II recibe otra triste noticia con el fallecimiento el pasado viernes de una de sus personas de confianza, Ann Fortune FitzRoy, duquesa de Grafton. FitzRoy murió a los 101 años, después de servir a la Casa Real por 69 años, durante todo el reinado de Isabel II. FitzRoy se convirtió en 1953 en dama de compañía de la reina y en 1967 fue nombrada Maîtresse de la Garde Robe, convirtiéndose así en una de las dos únicas mujeres que ocuparon este cargo durante el reinado de Isabel II. En este puesto era la encargada de la ropa y las joyas de la reina. "La reina solo ha tenido dos Maîtresse de la Garde Robe en sus más de sesenta años de reinado, por lo que es bastante fácil decir que la duquesa de Grafton era una querida amiga y confidente a la que extrañaremos mucho", comunicó la familia real. Además de trabajar para la reina, se convirtió en su gran amiga, hasta el punto de que la monarca es madrina de uno de sus cinco hijos, Lady Virginia Mary Elizabeth FitzRoy, quien además fue dama de honor de la princesa Margaret. En 1980 la duquesa fue nombrada Dama de la Gran Cruz de la Real Orden Victoriana, distinción que otorga personalmente la reina. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta pérdida llega antecedida por la del príncipe Felipe, duque de Edimburgo, quien murió en abril a los 99 años luego de un ingreso de casi un mes por una condición cardíaca. La reina, de 95 años, también ha sufrido algunos problemas de salud en los últimos tiempos que la han llevado a cancelar algunos eventos. A pesar de que se le ordenó el reposo el pasado mes de octubre, en noviembre a la monarca se le vio manejando sola y en plena forma.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La reina Isabel sufre una gran pérdida en su entorno más cercano

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.