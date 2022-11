Fallece la actriz mexicana Nelly Horsman Clemente La actriz y experta en doblaje Nelly Horsman Clemente falleció en la casa de retiro donde el habita. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El lunes 7 de noviembre de de 2022, falleció Nelly Horsman Clemente. La información sobre el deceso de la actriz de 88 años la dieron a conocer las autoridades de La casa del actor, institución de retiro donde pasó sus últimos días; aunque no se dieron mayores detalles sobre las causas de la muerte. "El Patronato y Consejo Honorario de la Casa del Actor, I.A.P. Mario Moreno participa con profundo dolor el fallecimiento de Nelly Horsman Clemente", mencionó dicho centro en sus diversas redes sociales. "Actriz de televisión, y doblaje, amiga, compañera y huésped de esta Casa. Descanse en paz". Por su parte, como la famosa también se dedicaba al doblaje, de hecho realizaba la voz de Patty Bouvier de The Simpsons, confirmó por su parte dicho fallecimiento. "Lamentamos la noticia del fallecimiento de la Actriz Nelly Horsman, talento que fue parte de nuestro doblaje mexicano. En paz descanse", mencionó Doblaje mexicano en su cuenta de Twitter. Nelly Horsman Clemente Nelly Horsman Clemente | Credit: Doblaje Wiki SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Uno de los papeles que la consagró en su natal México fue la serie infantil El diván de Valentina donde interpretaba a Mamaí Valdivia. Esta emisión fue muy famosa a principios de los años 2000. Además, formó parte de producciones como Horsman actuó en las series como Luz y sombra, Papá Soltero y Volver a empezar. Además, formó parte del elenco de los melodramas Salud, dinero y amor, El privilegio de amar y Abrázame muy fuerte. Nelly Horsman Clemente también prestó su voz en programas como The nanny y la película Shrek. De momento, no se han dado mayores detalles sobre sus funerales. Aunque diversos colegas han lamentado su muerte.

