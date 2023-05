Fallece hijo de Juan Formell ¡se desplomó en pleno concierto! Una sorpresa ocasionó a los presentes a un concierto de Los Van Van, quienes fueron testigos del último concierto de bajista, guitarrista y compositor Juan Carlos Formell. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El viernes 26 de mayo de 2023, falleció Juan Carlos Formell a los 45 años. Todo comenzó cuando el grupo cubano Los Van Van, al que pertenecía, ofrecieron un concierto en el Lehman Center for the Performing Arts de Nueva York. A los 45 minutos de dicha presentación, el bajista se desplomó en pleno escenario; lo cual, obligó a que el telón se bajara, diez minutos después, ante la sorpresa de los asistentes, según han mencionado diversos medios de comunicación. De acuerdo con la agencia EFE, cuatro ambulancias y un camión de bomberos llegó a lugar para auxiliarlo; así, el hijo de Juan Formell fue llevado al hospital más cercano donde falleció momentos después. Fueron los miembros de la banda quienes dieron a conocer la noticia del deceso de su compañero. "Una vez más la muerte nos arrebata uno de nuestros músicos", dijeron los miembros de la mencionada agrupación según reportó la prensa. "El bajista, guitarrista y compositor Juan Carlos Formell, en pleno concierto de la gira de Los Van Van en Nueva York se despide de la vida". Por su parte, tras concluir el evento que fue transmitido por Facebook, otro compañero reiteró la noticia de la muerte del también compositor y guitarrista. "Formell se sintió mal, dejó el bajo y salió de la tarima para ser atendido. Lamentablemente falleció. Que en paz descanse", mencionó Eduardo Livia al momento de salir del escenario. Este famoso, nació en La Habana en 1964. Estudió música en los conservatorios Alejandro García Caturla y Amadeo Roldán, de La Habana, y concluyó su formación en la Escuela Nacional de Arte de Cuba; de hecho, es el cuarto descendiente de una generación dedicada a la música. Juan Carlos Formell Credit: Juan Carlos Formell Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En 1993 se mudó a Nueva York, Estados Unidos. Como instrumentista acompañó a figuras del jazz como Emiliano Salvador, Guillermo Fragoso y Joseíto González, director de la emblemática Orquesta Rumbavana. El 1998 fue firmado por Wicklow Records y al año siguiente lanzó su álbum debut Songs from a Little Blue House, está producción obtuvo una nominación a los premios Grammy. Tiempo después, Juan Carlos Formell se integró a Los Van Van y, como su padre, tocaba el bajo. De momento, no se han dado mayores detalles sobre la causa de su fallecimiento.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Fallece hijo de Juan Formell ¡se desplomó en pleno concierto!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.