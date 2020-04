Daddy Yankee sufre gran pérdida y expresa su dolor por redes

Este ha sido un día tristísimo para Daddy Yankee. El cantante puertorriqueño se ha apoderado de sus redes esta mañana para lamentar la muerte de Jessie Reyes quien falleció a consecuencia del cáncer.

Reyes fue estrella del video "Yo contra ti", de 2017, interpretado con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y su fallecimiento se dio a conocer este jueves por medio de sus redes. "¡La LUCHA ha acabado! No esten tristes pensando en mí. Imaginen que he partido a un lugar realmente maravilloso, he comenzado un largo viaje a la eternidad, en donde estaré feliz y totalmente en paz... ya no me duele nada. Les escribo porque se que mi partida les debe haber tomado por sorpresa y que quizas esten tristes, con los corazones rotos y miles de pensamientos que les invaden el alma", reza el mensaje publicado este jueves en las redes de la joven boricua.

"Este #tbt es triste pero a la vez especial. Triste, porque nos levantamos con la noticia de tu partida. Especial, por tu legado. Siempre diste guerra y nunca permitiste que el #cancer robara tu identidad", escribió hace un par de horas El Cangri para lamentar su pérdida. "Nunca olvidaré con la fuerza que cantabas: PUEDES TOCAR MI CUERPO MI ALMA ES INTOCABLE• AUNQUE DESGARRES MI CARNE MI FE ES".

Jessie, gozando de mejor salud en el Centro de Cáncer de la Mujer en Ponce, en un video publicado en octubre de 2018:

La última foto que se publicó en redes con una sonriente Jessie:

Image zoom Jessie Kings

El video que protagonizó Jessi hace tres es estremecedor:

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

En sus redes la joven boricua se dijo: “¡La LUCHA ha acabado! No estén tristes pensando en mí. Imaginen que he partido a un lugar realmente maravilloso, he comenzado un largo viaje a la eternidad, en donde estaré feliz y totalmente en paz... ya no me duele nada. Les escribo porque sé que mi partida les debe haber tomado por sorpresa y que quizás estén tristes, con los corazones rotos y miles de pensamientos que les invaden el alma", continuaba la misiva.

"Solo imaginen que no estoy sola, si desde que comencé este proceso han sido miles de ángeles, los que me han acompañado y serán ellos los que me acompañen hasta morar al lado del señor, Dios", puntualizó. "Yo nunca me iré de su lado mientras ustedes me recuerden, pues mi sonrisa ahora brilla en la eternidad, les amo INTENSAMENTE".

Que en paz descanse.