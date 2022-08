Fallece la famosa influencer trans, Violeta Marujoz, conocida como "la Mamá de Britany", a los 26 años Se confirma la muerte de la famosa influencer trans, conocida por enfocarse en hacer contenido de comedia y abordar temas LGBTI+, tras semanas ausente de sus redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Violeta Marujoz Violeta Marujoz | Credit: Instagram Violeta Marujoz El entorno de la famosa influencer y youtuber mexicana, Violeta Marujoz, ha confirmado su muerte a los 26 años tras semanas ausente de todas sus redes sociales. Aunque la joven se hizo famosa por su personaje cómico en 2015, "la Mamá de Britany", también abordaba temas LGBTI+ y asuntos personales sobre su transición en sus publicaciones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La influencer trans, quien contaba con un millón y medio de followers en TikTok y más de 700 mil suscriptores en YouTube, causó cierta intriga entre sus seguidores después de permanecer inactiva digitalmente durante varias semanas. Muchos se preguntaban que dónde estaría la chica originaria de San Luis de Potosí, mientras que otros imaginaban lo peor. Al enterarse de la triste noticia, sus seguidores dejaron mensajes de condolencias en diversas redes sociales: "Llegué a ver muchas veces a Violeta Marujoz y Dios, era una chica que transmitía pura good vibes. Claro que me sorprende y me duele que hoy ya no esté con nosotros", escribió la usuaria de Twitter Brenda Sandoval. "Este fue el último video que Violeta Marujoz, mejor conocida como la mamá de "Britany", realizó con el personaje que la hizo viral en el año 2015, todos la recordaremos porque nos sacó muchas risas. Descanse en Paz", añadía Alan Ramírez. Hasta el momento, se desconoce la causa de la muerte. QEPD.

