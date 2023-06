Triste adiós: Fallece Frederic Forrest, el inolvidable actor de Apocalypse Now Fue su amiga Bette Midler quien dio a conocer la muerte del gran actor de The Rose, Frederic Forrest. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir muerte Frederic Forrest Credit: Bill Nation/Sygma via Getty Images El mundo del espectáculo se encuentra de luto por la pérdida de uno de sus actores más queridos, Frederic Forrest, quien falleció el pasado viernes en la noche a los 86 años. El talentoso intérprete dejó una huella imborrable en la industria cinematográfica y fue admirado por su destacada actuación en películas como Apocalypse Now y The Rose, donde compartió créditos con la icónica Bette Midler. Bette Midler confirmó la muerte de Frederic Fue la misma Midler quien compartió la triste noticia a través de su cuenta de Twitter. "El gran Frederic Forrest ha fallecido. Gracias a todos sus fans y amigos por su apoyo en estos últimos meses. Fue un actor extraordinario y una persona brillante, y tuve la suerte de tenerlo en mi vida", expresó la actriz de 77 años en la red social. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hasta el momento, la causa exacta de su muerte sigue siendo desconocida. La partida de Forrest deja un vacío en la industria y en el corazón de aquellos que apreciaban su talento único y su presencia en pantalla. La carrera artística de Frederic Forrest A lo largo de su carrera, el artista nacido en Texas participó en una amplia variedad de películas, ganándose el reconocimiento de críticos y audiencias por su destacada actuación. Su talento le valió una nominación al premio Oscar por su papel en The Rose, donde interpretó al enigmático personaje Dyer. Frederic Forrest Credit: Twtiter Frederic Forrest Credit: Twitter Además de su trabajo en esta película emblemática, Forrest dejó su huella en la aclamada Apocalypse Now, dirigida por Francis Ford Coppola. El legado de este talentoso actor perdurará, mientras sus fans continúan recordando sus inolvidables interpretaciones y su contribución a la cinematografía.

