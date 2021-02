Close

Fallece el famoso gurú de la pérdida de peso tras caerse de un noveno piso La policía investiga los hechos e indicios del sospechoso accidente del también escritor y especialista en obesidad y metabolismo, Frank Suárez. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La mañana del pasado 25 de febrero, Frank Suárez, famoso gurú de la pérdida de peso era encontrado sin vida tras su caída de un noveno piso. El cuerpo sin vida era encontrado en el condominio Parque de Loyola, ubicado en Hato Rey, barrio de la ciudad de San Juan, en Puerto Rico, donde vivía, según el informe policial. El autor de libros como Diabetes sin problemas y El poder del metabolismo moría a las 71 años en la isla que le vio nacer. Las autoridades investigan de lleno este este caso para hallar las razones del accidente y confirmar si fue un acto involuntario o un posible suicidio. Suárez creó su propio su sistema para adelgazar llamado NaturalSlim con el que se utilizan suplementos naturales combinados con hábitos de nutrición saludables y otras técnicas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su trabajo le llevó a adquirir un gran éxito y reconocimiento en Estados Unidos y varios países de Latinoamérica como México, Colombia y Panamá, entre otros. A sus espaldas cuenta con 5 libros publicados con los que superó los 5 millones de copias vendidas. En ellos trataba temas tan relevantes de la salud y nutrición como la obesidad y el sobrepeso. También ofrecía seminarios en todo el mundo y compartía videos informativos al respecto en sus redes sociales. Toda la fuerza para sus familiares en estos delicados momentos. QEPD.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Fallece el famoso gurú de la pérdida de peso tras caerse de un noveno piso

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.