Fallece el renombrado periodista y conductor mexicano Ricardo Rocha El domingo 5 de junio de 2023, falleció Ricardo Rocha, su muerte ha causado las reacciones en los ámbitos del medio artístico, cultura, social, empresarial y político. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El domingo 5 de junio de 2023, falleció Ricardo Rocha a los 76 años. Fue el periodista Joaquín López Dóriga el primero en informar sobre la muerte su colega; posteriormente, uno de sus hijos, Jorge Armando Rocha, confirmó la noticia. "Lamento informarles el fallecimiento de mi querido compadre y compañero de tantos años Ricardo Rocha. Descansa en paz, compadre querido. A tus hijos mi abrazo con dolor. Te vamos a extrañar", escribió López Dóriga en su cuenta de Twitter. "Papá abre tus alas, fuiste bueno, un hombre muy digno con los mejores valores. Abriste brecha cuando el sistema lo tenía controlado", mencionó Jorge Armando. "Dejas gran escuela periodística. Ayudaste a todo aquél que se te acercó. Te vamos a alcanzar. Te amo. Que Dios te bendiga siempre, con él estás". El también conductor fue punta de lanza en los programas nocturnos donde se combinaba el entretenimiento con la cultura y ciencia. Además, su destacado trabajo como periodista le trajo varios reconocimientos. Su muerte ha causado el pronunciamiento en diversos sectores como el empresarial, el entretenimiento, la política, la cultura y sociedad. Incluso, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador envió sus condolencias y reveló que "fuimos muy amigos". Ricardo Rocha Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ricardo Rocha nació el 27 de marzo de 1947 en la Ciudad de México. Pese a haber estudiado administración de empresas, nunca ejerció esta profesión. Así, en 1975, ingresó al canal 8. Dos años después se unió a las filas de Televisa donde inició como titular de la emisión Para gente grande; al mismo tiempo, se sumó a la radio con el programa Panorama detrás de la noticia. Como periodista, realizó diversos trabajos de investigación como la Revolución Sandinista en Nicaragua, en 1977; la matanza de Aguas Blancas y los inicios del movimiento zapatista, también en México durante la década de los 90. Además, entrevistó a diversos personajes del ámbito político y social. Si bien no se han dado mayores detalles de la muerte de Ricardo Rocha, se ha rumorado que padecía un problema hepático.

